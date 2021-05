Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v Društvu novinarjev Slovenije, ki pet minut pred 12. uro pripravlja novinarsko konferenco, so v kampanji povezali več med seboj neodvisnih pobud z željo po odzivu »na finančno izčrpavanje agencije, ki sta si ga v nasprotju z zakonom privoščila vladni urad za komuniciranje oziroma vlada«. Zaradi neplačila javne službe, ki jo STA še vedno dnevno zagotavlja, je po njihovih navedbah ogrožen obstoj agencije, ki je doslej poslovala brez težav.

Predsednica Društvu novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek je na današnji tiskovni konferenci izpostavila nujnost, da STA obvarujemo propada. »Vlada jo hoče podreti, mi in vi pa jo hočemo z vso silo ohraniti. Morda ni pretirano reči, da na tej točki vsi stojimo ali pademo, da gre za biti ali ne biti,« je povedala. »Gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti. Zato je pomembno, da smo se povezali, da v kampanji sodelujejo številni, ki podpirajo STA. Če pade STA, pademo vsi. Pade Slovenija. Ste že opravili državljansko dolžnost? Vlada je ne bo, vlada manipulira z dejstvi. STA sloni na dejstvih.«

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik je dodala: »Novinarji smo običajno tisti, ki poročamo o stiskah in težavah drugih, zdaj smo novica mi. Kakšen je namen vlade? Nas utišati? Na to ne bomo pristali. Ljudje si zaslužimo verodostojne in hitre informacije. Zato je za obstanek STA ključen odziv vseh, ne le medijev in novinarjev?«

Odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj se je v imenu sodelavk in sodelavcev zahvalila za podporo, hkrati pa izpostavila nenavadnost trenutne situacije: »STA je bilo ob koncu leta 2020 uspešno in v razvoj usmerjeno podjetje, danes pa je na robu insolventnosti. In to zaradi vladnega nespoštovanja zakonov.«