Kot je zapisala vodja svetovalne skupine za covid-19 in infektologinja Mateja Logar, beležimo od 27. aprila pod 10.000 potrjenih aktivnih primerov. »Hvala vsem, ki sodelujejo – tako pri cepljenju kot s spoštovanjem ukrepov. Nov cilj mora biti pod 500 do konca maja, da sprostimo bolnišnice, ki so še vedno prepolne,« je dejala.

Premier Janez Janša je medtem danes obiskal Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Kot je poudaril v izjavi za javnost, epidemija še ni končana, zato državljane poziva k spoštovanju ukrepov. Janša pričakuje, da bi lahko glede na predvidene dobave cepiv zadostno precepljenost dosegli v sredini junija.