Po irski vojni za neodvisnost so 3. maja 1921 irski otok razdelili dva dela. Manjši del na severovzhodu je kot Severna Irska ostal del Združenega kraljestva. Na večjem delu pa je nastala samostojna država Irska, ki je kasneje postala republika.

Na Severnem Irskem je bila v tistem času močna protestantska probritanska večina. Velika skupina proirskih katolikov pa si je medtem prizadevala za enotnost z novo svobodno državo Irsko. Zaradi teh delitev je avgusta 1969 izbruhnilo nasilje med pripadniki obeh skupnosti, ki se je leta 1998 končalo s podpisom velikonočnega sporazuma. Nasilje med Irsko republikansko armado (Ira) in unionističnimi paravojaškimi skupinami, ki je zahtevalo več kot 3500 smrtnih žrtev, 50.000 ljudi pa je bilo ranjenih, je tako potihnilo.

Razdeljeni tudi glede praznovanja

A prebivalci Severne Irske ostajajo razdeljeni. Republikanci še danes Severno Irsko označujejo za sever Irske. Na svojih domovih pogosto obesijo irsko zastavo, s čimer želijo sporočiti, da se imajo za državljane Irske, ki jih okupira tuja sila. Na drugi strani unionisti izobešajo britanske zastave, stenske poslikave pa so posvečene britanski kraljevi družini in britanskim oboroženim silam, kar kaže na njihovo povezavo z Veliko Britanijo.

Delitve se kažejo tudi pri obeleževanju 100. obletnice nastanka Severne Irske. Britansko ministrstvo za Severno Irsko je napovedalo praznovanja, ki bodo »izpostavila moč in lepoto raznolikih perspektiv in identitet« v provinci in preostanku Združenega kraljestva. Vključujejo tudi dogodke povezovanja med skupnostma, med drugim medversko bogoslužje.

Dve glavni republikanski stranki Sinn Fein in SDLP nista želeli sodelovati pri pripravi dogodkov ob obletnici. Z nevtralno retoriko Londona pa so bili nezadovoljni tudi nekateri unionisti, ki so zato vzpostavili svoj odbor za organizacijo prireditev ob obletnici.