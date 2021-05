Oven Maja boste bolj radovedni kot sicer, bolj komunikativni, bolj željni znanja in več lepot naše dežele si boste ogledali, kot ste si jih v minulih mesecih. V vas bo ustvarjalen nemir, prebujali se bodo vaši skriti talenti, najdete lahko tudi nov vir zaslužka, v drugi polovici meseca pa boste imeli ob sebi še skrite nevidne pomočnike, ki vas bodo varovali.

Bik Več pozornosti boste usmerjali v delo. Zavedali se boste, da še niste izkoristili vseh svojih potencialov in da bi se bilo dobro malo bolj ceniti. To bo povzročilo, da boste začeli kovati nove načrte, poleg tega pa se vam lahko zdaj izboljša tudi stanje na bančnem računu. Čutili boste močno potrebo po svoji prenovi, tako znotraj kot na zunaj.

Dvojčka Maj bo vaš mesec. Nikakor vam ne bo dolgčas, saj bo v vas kar kipela energija. 4. maja bo v vaše znamenje vstopil Merkur, 9. Venera in 20. še Sonce. Zdaj boste lepi in mili, živahni in ustvarjalni, privabljali boste tako ljubezen kot denar, zavedali pa se boste tudi, da se morate negovati, se imeti radi. Bolj ljubeči ko boste do sebe, bolj bo okolica ljubeča do vas.

Rak V mesecu, ki je pred vami, se boste lažje izrazili, bolj strastni in vitalni boste. Naj pride iz vas tisti ogenj, ki je zadnjih enajst mesecev tlel v vas, naj postane tista sila, ki vas bo preobrazila, da boste lažje odpuščali in postajali svobodnejši. Vse bolj boste postajali intuitivni, zato boste jasneje videli, kdo so osebe v vašem življenju.

Lev Energije meseca maja vas bodo podpirale pri načrtih, ki se bodo takoj po praznikih prebudili v vas. Željni boste družbe, pogovorov ob kavici, brezskrbnosti – in nikakor ne boste več pripravljeni izpolnjevati le želja drugih; zdaj boste pogledali tudi nase. Konec meseca vam bo lunin mrk prinesel pogum, ustvarjalnost in veselje. Le dajte to iz sebe.

Devica Kar koli že boste ta mesec delali, delajte to iz srca. Delajte tisto, kar vas veseli, saj boste tako dobili nazaj veliko več energije, ta pa je tudi denar. Vse, kar boste delali, bo vidno, lahko pa boste tudi navdih za druge. Privlačile vas bodo skrivnosti, spoznavali boste nove ljudi, konec meseca pa se bo zgodila velika sprememba v vaših čustvih.

Tehtnica V tem mesecu si boste postavljali pomembna vprašanja o tem, kdo ste, od kod ste prišli in kam greste. V vas se bo prebudila filozofska duša, ki bo iskala odgovore. Željni boste znanja, vaš svobode željni duh pa bo želel tudi kam odpotovati. Če ne bo šlo z letalom, boste pa potovali v duhu. Mesec bo ugoden tudi za začetke in za podpis pogodb.

Škorpijon Maj vam bo naklonjen za nova partnerstva, tako osebna kot poslovna. Prinašal vam bo tudi rešitve glede financ in posledično vašega premoženja, da vam bo lažje pri srcu. 14. maja se za vas začenja nekajmesečno obdobje, ko boste v svoje življenje privabljali ljubezen, radost, bolj boste kreativni, tudi umetniško navdihnjeni in predvsem brezskrbnejši.

Strelec Vaša pozornost bo maja usmerjena v počutje drugih; ali so zdravi, zadovoljni… Pri tem pa boste pozabili nase. Sredi meseca boste že začutili željo, da usmerite fokus nase, da naredite nekaj več za svoje zdravje in zadovoljstvo. Ko pa bo konec maja lunin mrk v vašem znamenju, boste morali vi postati središče vašega življenja.

Kozorog Maja boste imeli veliko dela, a ne pretiravajte in veliko bolj prisluhnite potrebam svojega telesa. Privoščite si več počitka in zdravo hrano; delajte to, kar vas bo izpolnjevalo, veselilo in kjer boste pokazali svojo kreativnost. Vse bolj boste željni znanja. Konec meseca pa si resnično vzemite čas zase, kajti vse delo počaka in to zdaj že dobro veste.

Vodnar Prišel je čas, ko se bo v vas prebudil notranji otrok. Saj veste, kako brezskrbni in nasmejani ste bili v otroštvu. Zdaj je čas, da znova postanete takšni. Ne postavljajte si ovir in meja, zapojte si, naslikajte sliko, napišite pravljico, bodite zaljubljeni in smejte se. Od 14. bo dober čas za povečanje financ, konec meseca pa si boste zadali nove načrte.

Ribi Čustva krojijo vaše življenje in maja bodo močna, a v dobrem smislu. Več se vam bo moralo dogajati doma, morda boste prenavljali stanovanje, ga olepšali, več se boste pogovarjali z domačimi, predvsem pa se boste spraševali, s kom živite, kje in kako. 14. maja se bo vaš vladar Jupiter premaknil v vaše znamenje ter vam prinesel blagostanje in srečo.