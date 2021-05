Družina avtomobilov fiat tipo je doživela popolno prenovo in se predstavlja v privlačnejši, bolj mladostni in dinamični obliki, z več sodobne tehnologije. Po novem ne bo več na voljo v limuzinski štirivratni izvedenki, se je pa zato družini priključil športnoterenski in do sedem centimetrov višji tipo cross (na fotografijah), ki se od »običajnih« petvratne in karavanske različice oblikovno nemudoma loči z izstopajočimi obrobami blatnikov, zaščito podvozja, odbijačem, ki daje vozilu čvrstejši in stabilnejši videz…

4,37 m je dolžinska mera petvratnega kombilimuzinskega tipa, robustnejši tipo cross je daljši za dva centimetra, karavanski pa je daljši za 20 centimetrov in meri 4,57 metra. Obe kombilimuzinski različici imata ob tem prostornino prtljažnika 440 litrov, karavanski pa 550.

2 motorja sta na voljo pri prenovljenem fiatu tipu. Novi litrski turbobencinski trivaljnik premore 74 kilovatov (100 konjev) moči in na 100 kilometrih vožnje obljublja porabo 5,7 litra goriva, prav tako novi 1,6-litrski turbodizelski motor iz sebe iztisne 96 kW (130 KM) in naj bi na 100 kilometrov vožnje porabil 4,7 litra goriva.

Novi tipo je prvi Fiatov avtomobil z logotipom, velikim napisom Fiat na prednji maski, kar bo v nasprotju z družino fiata 500, ki bo imela spredaj napis 500, tudi njegova značilnost v prihodnosti. S prenovo je tipo dobil tudi nove odbijače, nova platišča, nove barve in veliko sprememb na boljše v notranjosti avtomobila.

Luca Napolitano, vodja Fiata za Evropo, Afriko in Bližnji vzhod

17,8 cm oziroma 7 palcev je dolžina diagonale zaslona TFT, ki je pri opremah višje stopnje nadomestil običajno analogno instrumentno ploščo za volanom. 26 centimetrov oziroma 10,25 palca pa je dolžina diagonale osrednjega zaslona na dotik.

16.940 € je osnovna cena prenovljenega kombilimuzinskega tipa, 18.190 evrov karavanskega in 20.190 evrov tipa cross. Pri čemer na vse različice na začetku prodaje ponujajo kar precejšnje popuste, tako da lahko tipa dobite že za najmanj 13.490 evrov.