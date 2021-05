»Vzgajanje zagonskih podjetij je tek na dolge proge, a prepričana sem, da bo naše delo sčasoma obrodilo sadove, ker mlade spremljamo in vzgajamo že od srednje šole,« vlogo inkubatorja opiše direktorica Ana Anžej. »Tudi pri nas se soočamo s tem, da se mladi izseljujejo, z našimi programi pa jih spodbujamo, da začnejo razmišljati drugače. Mislim, da je to ključ do tega, da se bo naša regija iz premogovne uspešno prestrukturirala v visokotehnološko. Premajhni smo, da bi vsak okopaval svojo gredico v vrtu, zato se povezujemo z industrijo. V tem ne vidimo nobene grožnje, če lahko imamo skupaj veliko njivo, ki bo z uspešnim delom in sodelovanjem prispevala k temu, da bodo mladi ostajali v regiji, da se bodo vračali vanjo in da bomo zgradili posameznike in ekipe, ki bodo razmišljali zunaj okvirov. Posledično, ko se krog zasuče, bomo tudi regija, mesto in vsi imeli več od tega.«

Startup generator z obetavnimi idejami

Pred kratkim se je v Saša inkubatorju začel letošnji program Startup generator, ki poteka že šesto leto zapovrstjo in je valilnica obetavnih zagonskih podjetij. Do lani je potekal pod imenom Podjetniški trampolin, glavna razlika med prejšnjim in sedanjim programom pa je, da slednji meri na zrelejše ekipe, ki so že začele delati pri svoji podjetniški ideji. »V generator pridejo podjetja z že izdelanimi temelji in lahko z njimi šest tednov res intenzivno delamo, do takrat, ko so pripravljena za investicijo ali pa se odločijo za sodelovanje s korporacijami,« razloži Anžejeva. Letos so prejeli 41 prijav, in to ne samo iz savinjsko-šaleške regije. Izmed njih so izbrali dvanajst ekip z najbolj obetavnimi podjetniškimi idejami, ki sodelujejo v šesttedenskem programu z mentorji iz Saša inkubatorja in zunanjimi strokovnjaki, ki jim bodo dodatno pomagali pri razvoju idej.

V program Startup generator so se uvrstile ekipe Datagrad, Gift Buddy, Pawe Some Puzzle, Moohero, Graška, Mover, Drolctech, Ovittec, Meio, Rewolu, VR dom in Sportimist. Gre za podjetniške ideje z zelo različnih področij, ki so v nasprotju s prejšnjimi generacijami bolj tehnološko usmerjene. Med njimi je na primer ekipa, ki izdeluje ovratnice za krave, ki spremljajo njihovo vedenje in gibanje, po čemer kmetje vedo, ali je z njimi kaj narobe. Druga ekipa razvija interaktivne igrače za pse, tretja rešuje problem dokumentacije z e-asistentom za gradbeništvo, ena izmed idej pa se denimo ukvarja s ponudbo primernih daril na spletu. Tri ekipe, ki bodo na končni predstavitvi najbolje ocenjene, bodo prejele točke za prijavo na razpis velenjske občine, 60-odstotne lastnice inkubatorja, ki je za najboljša zagonska podjetja letos namenila 30.000 evrov nepovratnih sredstev.