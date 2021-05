»Leto 2020 je bilo slabše od pričakovanj, a glede na to, kako je kazalo marca in aprila, ko sta bila za nas najtežja meseca, ker nismo vedeli, kaj nas čaka, se je v drugi polovici leta stanje precej izboljšalo,« pove direktorica MI elektronike Sonja Rastoder. »Napovedi za letošnje leto so glede na naročila dobre. V primerjavi z lanskim letom dosegamo od petodstotno do sedemodstotno rast. Upam, da ne bo spet kakih nepredvidenih situacij, ampak vsaj začetek leta in prvi trije meseci so bili zelo obetavni.«

Razpršenost zmanjšala tveganje

Kupci podjetja, katerega glavna dejavnost je opremljanje tiskanih vezij s SMD- in THT-komponentami, manjši del proizvodnje obsegajo filtri, izdelujejo pa tudi vse več kabelskih sklopov, so razpršeni v različnih dejavnostih – medicini, industrijski elektroniki, igralništvu, navtiki in aeronavtiki. To se je v koronskem letu izkazalo kot pozitivno, saj so določene panoge, kot je medicina, iz katere je kupcev največ, delale še več kot običajno, druge, kot denimo igralništvo, ki je bilo zaprto, pa praktično nič. »Vstopamo v nove dejavnosti in na nove trge, vse pa je odvisno od globalne situacije,« razloži Sonja Rastoder. »Računamo, da se bodo odpirale tudi zdaj zaprte dejavnosti, kot je igralništvo, ki je povezano s turizmom, pa navtika in tudi aeronavtika, ki trenutno ni v razvoju, da se ta segment sprosti in da se postavimo na stare tirnice.«

Podjetje večinoma dela za slovenski trg, od koder je 80 odstotkov kupcev, petino proizvodnje pa proda v evropske države, predvsem v Avstrijo, Nemčijo in v manjšem obsegu v Švico. Intenzivno delajo za vstop na evropske trge, doda direktorica in nadaljuje, da kupce prepričajo s kakovostjo in tem, da se držijo dobavnih rokov. Podjetja imajo plane proizvodnje, kar pomeni, da morajo biti vhodni materiali oziroma polizdelki na voljo pravočasno. »Bolj kot cena je kupcem pomembna odzivnost. Višjo ceno za zdaj še z lahkoto sprejemajo, da jim proizvodnja ne stoji, podaljševanje rokov pa jim predstavlja problem,« poudari Rastoderjeva. Pri tem velikih razlik med zahtevnostjo domačih in tujih kupcev ni. Svoje doda prilagodljivost, ki je med največjimi prednostmi MI elektronike pred konkurenčnimi slovenskimi podjetji, sploh v času, ko je veliko težav z nabavo komponent. V prihodnjih dveh do treh letih bodo naročnikom ponudili še dodatno storitev in jim pomagali določeno idejo speljati od razvoja do izvedbe tiskanih vezij.