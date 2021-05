Da se za Lascheta kanclerska kandidatura ne začenja ravno najbolje, se je pokazalo v javnomnenjskih raziskavah, v katerih je CDU prejšnji teden prvič celo zaostala za Zelenimi, ki so v anketah dosegli največ potencialnih glasov volilcev. Kmalu po odločitvi 47-članskega predsedstva Krščanskodemokratske unije, ki je glasovalo za to, da v predvolilni boj pošlje svojega predsednika in ne šefa bavarskih krščanskih socialistov Markusa Söderja, pa je začelo vreti tudi v bazi stranke.

Nekateri so že pred odločitvijo predsedstva stranke dali vedeti, da pri kanclerski kandidaturi podpirajo Söderja, tako tudi številne okrožne organizacije mladih v stranki in tisti, ki so zaradi naklonjenosti javnomnenjskih raziskav Bavarcu v njem videli kandidata z večjimi možnostmi uspeha na jesenskih parlamentarnih volitvah.