Protesti: zakaj je na zraku varneje in česa še ne vemo

»Ljudje gredo, kolikor lahko vidimo, na proteste večinoma z zavedanjem, da ne želijo škodovati ne sebi ne drugim. Poleg tega je med prebivalci danes že veliko takih, ki so covid-19 preboleli, vse več pa jih je tudi cepljenih. Hkrati so na protestih ljudje razporejeni na velikih površinah,« ugotavlja epidemiologinja dr. Alenka Kraigher, ki je bila vrsto let na čelu centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Vse to po njenih besedah zmanjšuje možnost za širjenje okužb, vseeno pa je pomembno, da ljudje ob znakih bolezni ostanejo doma in da pazijo na medsebojno razdaljo. Če je ni mogoče vzdrževati, so smiselne maske, je spomnila. »Ključni problem so notranji prostori,« je poudarila Kraigherjeva. Tudi v tem primeru pa so lahko ukrepi sorazmerni, je dodala. Ni torej smiselno, da bi število obiskovalcev koncerta omejili na deset ljudi, če je mogoče zagotoviti zadostno razdaljo med stoli, če ljudje uporabljajo maske in je ustrezno tudi prezračevanje.