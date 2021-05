S položaja predsednika višjega sodišča v Mariboru je uradno sestopil 23. aprila. Miroslav Pliberšek je to storil prostovoljno, po medijskem razkritju prometne nesreče, ki jo je povzročil v Brezju v Mariboru. Poslov še ni predal. Poziv za izbor njegovega naslednika ali naslednice se sklene šele 14. maja.

Do takrat ima Pliberšek druge skrbi. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je namreč disciplinski tožilki pri sodnem svetu podal pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, je poročal Večer. Florjančič se je za ta ukrep odločil zaradi domnevne kršitve sodniške dolžnosti, ki sodnikom prepoveduje vedenje in ravnanje, ki krnita ugled sodniškega poklica.

Marca smo v Dnevniku razkrili, kaj je zagrešil Pliberšek. V hudo alkoholiziranem stanju je v petek, 29. januarja, okoli 11.45 izgubil oblast nad vozilom in s ceste zletel v ciprese s tako silo, da jih je izruval iz zemlje, podrl je tudi žičnato ograjo in betonske stebre. Pripadniki Gasilske brigade Maribor so morali 57-letnega višjega sodnika svetnika rešiti iz zverižene pločevine, reševalci pa so ga odpeljali v UKC Maribor. Večerov poročevalec je od očividcev izvedel, da je bila sreča v nesreči, da povzročitelj ni zadel nobenega od otrok, ki so bili v trenutku trčenja v neposredni bližini. Ker so policisti na kraju ocenili, da je povzročitelj hudo poškodovan, ga niso takoj preizkusili z alkotestom, ampak so zanj odredili strokovni pregled. Pokazal je kar 2,6 grama alkohola na kilogram krvi.

Namesto kazenske ovadbe zgolj kazen za prekršek Med novinarsko preiskavo zgodbe je začudenje vzbudila okoliščina, da policija ni kazensko ovadila sodnika zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen do treh let zapora. Pogled na posledice nesreče je namreč dopuščal sklepanje, da Pliberšek v naselju ni vozil po omejitvah. Poleg tega je vozil po napačni strani ceste, razdejanje je zapustil v neposredni bližini prometnega znaka, ki opozarja na območje umirjenega prometa, in med dvema prehodoma za pešce, ki ju redno prečkajo učenci. Prav tam namreč poteka šolska pot. Na Policijski upravi Maribor so milostni razplet postopka utemeljili z argumentom, da niso mogli ugotoviti, ali je sodnik vozil prehitro. Kot poglavitni vzrok nesreče so navedli vožnjo po napačni strani ceste in sočasno ocenili, da Pliberšek nikogar ni neposredno ogrožal. Zato mu grozita zgolj izguba vozniškega dovoljenja in globa 1200 evrov, dodatnih 120 evrov mora plačati zaradi vožnje po nepravilni strani ceste. Pliberšek je obžaloval svoje početje, povzročeno gmotno škodo je nemudoma poravnal. Florjančiča je z januarsko prometno nesrečo uradno seznanil šele zatem, ko je že prišla v javnost. Predsednika vrhovnega sodišča in sodni svet je pozneje obvestil, da se odpoveduje funkciji predsednika višjega sodišča v Mariboru.