Že pred dvobojem v legendarni dvorani Golovec, v kateri so rokometaši Celja Pivovarne Laško trikrat igrali proti Barceloni v polfinalu lige prvakov in v kateri je moška reprezentanca odigrala prvo uradno tekmo po osamosvojitvi Slovenije proti Italiji, je bilo jasno, da so se Slovenci uvrstili na EP. Ker so bili na medsebojnih tekmah uspešnejši tako od Nizozemske kot Poljske, so že imeli vozovnico za Euro 2022 na Madžarskem in Slovaškem. Tudi če bi se zgodila senzacija svetovnih razsežnosti in bi izgubili proti Turkom, bi bili še vedno drugi v skupini 5, zmaga pa je – ne glede na razplet druge tekme Nizozemska – Poljska - seveda prinašala končno prvo mesto v skupini.

V primerjavi s torkovo tekmo proti Turkom v Eskišehirju, ki so jo Slovenci dobili s 30:22, se je selektor Ljubomir Vranješ odločil le za eno spremembo v igralskem kadru. Zaradi težav desnega zunanjega igralca Matica Grošlja z vratom je v izbrano šestnajsterico – čeprav sprva njegov nastop ni bil predviden - uvrstil desnokrilnega Gašperja Marguča, ki je zaradi lažje poškodbe hrbta izpustil prejšnji tekmi, na tribuni pa je obsedel Miha Zarabec, član aktualnega evropskega klubskega prvaka Kiela. Prav Marguč je bil v prvem polčasu s šestimi goli brez zgrešenega strela prvi strelec tekme, na kateri je bilo vodstvo Turkov z 1:0 prvo in sočasno zadnje v Golovcu.

Turki, ki še nikoli niso nastopili na velikem tekmovanju (EP, SP, OI) in so kvalifikacije končali s šestimi porazi na šestih tekmah, so sredi prvega polčasa zaostajali le za gol (7:8), med njihovim petminutnim strelskim mrkom pa je ekipa selektorja Ljubomirja Vranješa naredila delni izid 6:0. Čeprav so gostitelji v prvih tridesetih minutah naredili kar devet tehničnih napak, so si tik pred odhodom na glavni odmor priigrali osem golov prednosti (19:11), njihova strelska učinkovitost iz igre pa je bila kar 85-odstotna (turška le 50-odstotna).

Na dvoboju brez tekmovalnega naboja so si Slovenci na začetku drugega polčasa privoščili krajši »spanec«, ki so ga Turki izkoristili za štiri zaporedne gole in zmanjšanje zaostanka na 17:22. A Vranješeva četa, v kateri je krožni napadalec Matic Suholežnik praznoval 26. rojstni dan, se je hitro spet ogrela na delovno temperaturo. Po vodstvu z 31:23 kar deset minut (med 49. in 59.) ni dobila gola, sočasno pa jih je dosegla osem zapored za vodstvo 39:23, gostujoči strelski post pa je prav v zadnjem napadu s svojim četrtim golom prekinil Özgür Sarak, ki si rokometni kruh služi kot igralec Trima iz Trebnjega.

Skupina 5, 6. (zadnji) krog: Slovenija – Turčija 39:24 (19:11), Nizozemska – Poljska 32:30 (17:16).

Končni vrstni red: 1. Slovenija 9 točk, 2. Nizozemska 9, 3. Poljska 6, 4. Turčija 0.

Slovenija – Turčija 39:24 (19:11)

Dvorana Golovec v Celju, brez gledalcev, sodnika: Pirvu in Potirniche (oba Romunija).

Slovenija: Lesjak (4 obrambe), Kastelic (6 obramb), Marguč 6 (1), Janc 4, Ocvirk 2, Dolenec 3 (2), Poteko 5, Kodrin 1, Horžen, Mazej 1, Makuc 2, Grošelj 2, Mačkovšek 6, Malus 1, Novak 4 (1), Suholežnik 2.

Turčija: Göktepe (1 obramba), Emre (3 obramb), Pektas 3, Hacioglu, Erceylan 1, Bicer 2, Catkin, Öztürk 4 (1), Simsar 4, Mutlu, Kelesoglu 4, Kirkayak 1, Eröz 1, Kanberoglu, Sarak 4, Kütahya.

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Turčija 2 (1).

Izključitve: Slovenija 6 minut, Turčija 6 minut.

Igralec tekme: Borut Mačkovšek (Slovenija).