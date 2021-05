Olimpija je bila v prvem polčasu neprepoznavna in daleč od slovesa vodilne ekipe lige. Aluminij je od prve minute potrdil sloves odlično organiziranega moštva, ki je pred svojim golom postavilo obrambni zid, v napadu pa stavil na prekinitve in hitre prehode v napad. Kidričani so povedli v 12. minuti. Kot je izvajal Krefl, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji centralni branilce Luka Petek, ki je zaradi poškodbe nosil masko na obrazi, in žogo z glavo poslal v mrežo. Gol je gostom dal krila, da so bili še bolj bojeviti, fanatični in agresivni, medtem ko Olimpija zaradi premalo teka nikakor ni uspela narekovati ritma in povezati igre, zato so s težavo prihajali pred gol Kidričanov. Edina večja nevarnost za gol gostov je bila v 19. minuti, a je poskus Ivanovića vratar Janžekovič z nekaj težavami ustavil. Aluminij je sejal paniko v ljubljanskih vrstah s predložki iz prekinitev, protinapad je speljal nespretno, poskus Krefla s 18 metrov pa je vratar Frelih odbil v kot.

V drugem polčasu je Aluminij z agresivno igro na meji prekrška poskrbel, da so igralci Olimpije postajali vse bolj živčni, ker nikakor niso našli poti do gola. Ko ni šlo skozi kombinatoriko, je Olimpija izid izenačila v 57. minuti po kotu, ki ga je izvajal Ivanović, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji centralni branilec Vujadin Savić. Po izenačenju so se Ljubljančani sprostili in povedli v 70. minuti. Z zavitim strelom mojstrsko zadel Đorđe Ivanović, potem ko se gostje še niso dobro postavili v obrambo, saj je trener gostov Oskar Drobne tik pred tem naredil kar menjave. Potem je tekma postala vase bolj živčna, gostje pa so izenačili v 87. minuti iz enajstmetrovke. Boakye je s s prekrškom zaustavil prodirajočega Tilna Pečnika in zanesljivi realizator je bil Krefl.

V Celju je očitno uspela šok terapija z novim trenerjem Agronom Šaljo. Potem ko so Celjani v pokalu izločili vodilno moštvo druge lige Radomlje, so v zanimivem štajerskem derbiju premagali še Maribor z 2:1. Celje je povedlo z avtogolom Ilija Martinovića, izenačil je rezervist Rudi Požeg Vancaš, zmagoviti gol pa je po lepem prodoru Miča Kuzmanovića v 89. minuti dosegel Ester Sokler, kar je bil njegov prvi zadetek v dresu Celja. Maribor, kjer se je trener Simon Rožman odrekel Aleksandru Cretuju in Amirju Derviševiću, je doživel drugi poraz na zadnjih treh tekmah. Vijoličasti so imeli v Celju dovolj priložnosti za gol, vendar so bili neučinkoviti. »Kot, da se je nekaj zarotilo proti nam, saj žoge noče v gol,« je potarnal Simon Rožman.

V 31. krogu je najboljšo predstavo prikazala Mura, ki je v Novi Gorici dosegla pet golov, potem ko so gostitelji povedli z 1:0. Prekmurci so bili podobno kot proti Olimpiji razigrani, kombinatorni in učinkoviti ter so se Mariboru približali na točko zaostanka. Na tekmah med Taborom in Domžalami ter Koprom in Bravom ni bilo golov. Trener Tabora Igor Božič je bil ponosen, da so namučili Domžale, pri katerih je trener Dejan Djuranović ocenil, da je izid pravičen. Na Bonifiki ni bilo veliko priložnosti za gol, a trener Brava Dejan Grabić je bil zadovoljen s prikazanim. Bravo je brez zmage že osem tekem. Koper, ki je še naprej v krizi igre in rezultatov, je vse sile usmeril v slovenski pokal, ker jim le osvojitev lovorike prinaša nastop v Evropi.

Olimpija – Aluminij 2:2 (0:1)

Strelci: 0:1 Petek (12), 1:1 Savić (57), 2:1 Ivanović (70), 2:2 Krefl (87/11 m) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodnik: Ponis (Koper), rumeni kartoni: Elšnik, Savić; Kadrić, Pantalpon, Krajnc.

Olimpija: Frelih, Korun, Savić, Delamea Mlinar, Fink, Elšnik, Pungaršek (od 65. Ostrc), Pavlović (od 72. Boakye), Baskera (od 46. Kurež), Vombergar (od 72. Petrović), Ivanović, trener: Stanković.

Aluminij: Janžeković, Bolha, Petek, Pantalon, Krefl, G. Pečnik (od 74, Jakšić), Marinšek (od 69. Čermak), Prša (od 86. Kim), Flakus Bosilj, Đerlek (od 69. T. Pečnik), Kadrić (od 69. Krajnc), trener: Drobne.

Igralec tekme: Aljaž Krefl (Aluminij).

Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 9:1, prosti streli: 17:16, koti: 7:5, nedovoljeni položaji: 1:1, obrambe vratarjev: 2:2, prekrški: 15:16, število vseh napadov: 120:88, število nevarnih napadov: 81:36, posest žoge (v odstotkih): 54:46.