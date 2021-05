Kolesarska steza, ki bo povezala dva gorenjska turistična bisera, Bled in Bohinj, je tako pri Gorenjcih kot obiskovalcih med najbolj težko pričakovanimi naložbami. Kljub temu, da je kolesarjenje eden najbolj trajnostnih načinov potovanja in hkrati tudi priljubljena rekreacija, pa je ta dejavnost od enega do drugega omenjenega kraja (ne glede na smer) nevaren podvig. Regionalna cesta, ki povezuje kraja, je namreč pogosto zelo prometna, po njej poleg osebnih vozil, ki dosegajo visoke hitrosti, vozijo tudi težki tovornjaki, ki prevažajo les iz bližnjih gozdov. Za nikogar od udeležencev v prometu torej kolesarjenje po tej cesti ni najbolj prijetno.

Začeli naj bi že letos Vse kaže, da se bo gradnja kolesarske steze med Bledom in Bohinjem začela še letos, končali pa naj bi jo čez dobri dve leti. Trasa je v celoti usklajena, pravijo na direkciji za infrastrukturo, prav tako so že pridobljena vsa zemljišča. Kot opozarja župan Občine Bohinj Jože Sodja, je bilo občinsko dogovarjanje z lastniki zemljišč zelo zahtevno, saj je šlo za sklenitev dogovorov s kar 180 lastniki. Na zemljiščih v državni lasti, kot pravijo na direkciji, še urejajo razmerja med upravljalci, dobili pa so že skoraj vsa potrebna soglasja. Kolesarska steza med Bledom in Bohinjem je razdeljena na več odsekov. Kot je zapisano v prilogi razpisa za inženirske storitve, je celotna projektna dokumentacija že izdelana. Za odsek od Soteske do Bohinjske Bistrice jo je Gorenjska gradbena družba pripravila že pred dvema letoma, lani pa jo je podjetje PNG iz Ljubljane izdelalo še za najbolj zahteven del steze – odsek skozi Sotesko. Na tem pet kilometrov dolgem delu naj bi kolesarska steza potekala na jeklenih konstrukcijah ob regionalni cesti med Bledom in Bohinjem in železniški progi, ki poteka po nasprotnem bregu Save Bohinjke. Gradnja kolesarske povezave naj bi stala 16 milijonov evrov. Občina Bled za projekt namenja skoraj dva milijona evrov, občina Bohinj 1,4 milijona. Največji delež, kar okoli deset milijonov evrov, naj bi prispevala država. Vsi vpleteni pa računajo tudi na evropska sredstva, in sicer v višini okoli treh milijonov evrov. Kot opozarjajo, je prav zaradi slednjih zelo pomembno, da je kolesarska steza dokončana leta 2023.