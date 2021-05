Janja Petrič je, kot pravi, že kot majhna deklica sanjala, da bo poslovna ženska. Imela je vizijo, da bo zanjo šivalo toliko šivilj, da jim ne bo videla konca. S tem namenom je tudi študirala industrijsko in modno oblikovanje, čaka jo le še diploma. A kot doda, je šlo nato njeno življenje svojo pot. »Na vrata so potrkali otroci. Imam kar štiri. Če bi imela to v načrtu, ne bi imela vsakih deset let enega,« je povedala v smehu in dodala, da je to zelo naporno. »Eden zraste, pa imaš že spet dojenčka. Vendar sem ponosna nase, da vsa ta srca bijejo še danes.« Čeprav po službi vedno rada ustvarja – šiva, piše in je tudi amaterska igralka, je na prvem mestu mama.

Lani je bilo zanjo prelomno leto, ko je zaradi koronavirusa ostala doma. Čas je izkoristila za šivanje punčk, prav tako je postavila spletno stran in registrirala popoldansko obrt. Ne skriva, da ji ni bilo lahko, a ob strani ji je stal partner Jaka, kot pravi, glavni kritik in avtor tekstov ter videovsebin na njeni strani. »Ela, najstarejša hči, mi je naredila vse kroje in skupaj sva zašili prve prototipe. Eno je, ko šivaš eno punčko, drugače je, ko postavljaš optimalni proizvodni proces. Leya, druga hči, ima smisel za fotografijo. Sama ne znam tako lepo postaviti spalnih punčk kot ona. Tudi snema procese tiskanja, šivanja, pakiranja. Sin Lev, ki je računalničar, pa me uči oblikovanja v photoshopu, skupaj sva postavila spletno stran,« pove in doda, da je sin od nekdaj zahteval načrtovanje časa. »Ko sem šla kam za nekaj dni, sem mu čez vso steno zrisala, kako bodo potekali dnevi, da bo vedel, kdaj se vrnem. Zelo zgodaj sem mu narisala spalni načrt, ki je danes tudi sestavni del spalne punčke.«

Pred dobrimi dvajsetimi leti, ko je bila službeno v Londonu in je poklicala domov, sta prvi punci močno jokali v telefon »mamiii« in takrat jima je obljubila čisto posebno darilo. »Ko sem odložila slušalko, nisem imela pojma, kaj bom prinesla. Na tržnici sem našla dve punčki iz cunj. Ko sem prišla domov, sem naredila celo dramo iz tega. Pokleknila sem in jima rekla, da je v Londonu velika trgovina s spalnimi punčkami, ki ponoči čuvajo otroke. In sta ugriznili. Punčki sta bili v njunih posteljah vsak večer, jaz pa sem lahko stegnila svoje noge v postelji. Sama,« je o začetku ustvarjanja punčk iz blaga povedala Petričeva.

Arya, najmlajša, pa je preizkuševalka spalnih punčk. V svoji postelji jih ima res veliko. Tudi tiste prototipe, ki niso uspeli, ima, ker ni želela, da jih vržejo stran. To so take, ki imajo narobe obrnjeno roko, so brez las ali pa so zaradi napačnih šivov strgane. »Arya je tudi kriva, da ima spalna punčka srček na roki. Ona je bila posebne vrste nespečnež. Ni pomagalo, da je imela v postelji kar devet punčk, zato sem jim nekega dne ob desetih zvečer narisala na roko srčke. Rekla sem ji: »Če pridejo strahci, samo pokažeš srček in postanejo pridni, ker je ljubezni veliko.« Zvečer je držala šopek spalnih punčk, vse so molile roke in odganjale strahce.« Deklica, vajena nastopanja – pred kratkim je zaigrala ob boku Naomi Watts, ko je ta snemala v Sloveniji –, je tudi družinska »minikenka«. Na njihovih družbenih omrežjih je na fotografijah namreč prav ona.

Ko beseda nanese na spalne navade in težave otrok, posledično tudi staršev, Janja Petrič prizna, da je imela tudi sama kot majhna deklica velike nočne strahove. »Moč misli je res velika in lutka Francelj mi je takrat pomagala, da je odganjala te nepridiprave. To je bila iz volne pletena lutka, ki mi jo je podarila teta Elčka, ker sem ji pospravila sobo. Francelj je imel dolge noge, kot jih ima moja punčka. Z njim sem spala še v najstniških letih, in ker je od volne pikal, sem mu šivala oblekice. Pri dvanajstih sem dobila prvi šivalni stroj, prej sem vse oblekice šivala na roko,« pove o začetkih šivanja in doda, da ogromno otrok ne spi zaradi različnih vzrokov. Na svoji spletni strani www.spalnapuncka.si je Petričeva tudi napisala in objavila članka na to temo. In prav spalna punčka je orodje, s katerim lahko starši otroka, kot pravi sogovornica, prepričajo, da v postelji ni sam. »To je prvi korak k njegovi samostojnosti, kar je tudi eden od namenov te lutke. Poleg spalne punčke je spalni načrt z narisano večerno rutino za male otroke. Večerja, umivanje zobkov, prhanje, lulanje in spanje. Na spalnem načrtu je narisana tudi naša psička Biba. Da je družina v kompletu,« pove v smehu in doda, da je spalni načrt narisala akademska ilustratorka Ana Vičič. Obraz punčke je prav tako njeno delo. Petričeva sodeluje tudi z grafično oblikovalko Tanjo Oberžan, ki je zrisala logotip, ilustratorka Damjana Vahen Etlicher pa je narisala punčko. »Srček na roki je moje delo, pravzaprav sem jih risala ves mesec, preden mi je postal všeč. Moral je biti prav poseben, tak, da strahci kar bežijo pred njim. To sploh niso heci, to je res, jaz jih prav res vidim, kako postanejo pridni.«

Punčke, ki niso namenjene le otrokom

Na vprašanje, ali ima tudi sama svojo spalno punčko, pove, da je punčka Sofija tista, ki je vedno z njo v studiu ter spremlja ves proces tiskanja krojev in obrazov na blago. »Ko sem popoldne v svetu spalnih punčk, sem v nekakšni risanki. V mislih skladam pravljice, ki bodo sledile v naslednjih letih. Načrtujem tudi igračo, ki ne bo le za deklice. Pa spet jokam, ker mi ne gre, saj sem si v glavi drugače zamislila. Ko mi uspe pri naslednjih poskusih, zopet lebdim in načrtujem naprej. Ta svet me dela še bolj dobre volje in vedno bolj pozitivno,« odkrito prizna in doda, da odkar je v službi, punčk ne uspe več šivati sama. »Z veseljem sem sklenila sodelovanje s podjetjem Želva in lahko potrdim, da je vsaka punčka narejena z veliko ljubezni. Tudi blago, iz katerega je narejeno telo, je pobarvano z barvilom, ki ne škoduje zdravju in je narejeno v slovenskem podjetju Lokatex. Tisk ne vsebuje škodljivega formaldehida.«

Spalne punčke niso namenjene le otrokom, imajo jih tudi osamljene najstnice, ki imajo različne strahove. To mi je pred leti svetovala psihoterapevtka. »Nato je naša babi ostala prehitro brez dedija in me je prosila za spalno punčko. In jo ima. Sem se takrat spomnila, da smo nekoč nesli v dom starejših občanov punčke in pliške, ki so ostali od mojih otrok. Da vidite to veselje! Starejši so jih tako objemali, vzeli za svoje. Veliko ljudi je osamljenih. Danes spalne punčke kupujejo tudi za starejše osebe. Namenjena je temu, da nisi sam, da te nekdo čuva.«