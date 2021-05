V senci iger Cedevite Olimpije v evropskem pokalu ter Ljubljančanov in Krke v ligi ABA so potekali boji v državnem prvenstvu, ki se s koncem drugega dela preveša v precej bolj zanimivo fazo izločilnih bojev. Že jutri se namreč začenja četrtfinale, kamor so se ob zmajih in dolenjskem moštvu uvrstili še Rogaška, Helios, Šenčur, Podčetrtek, Šentjur in Hopsi. Zlatorog je nastope v letošnji sezoni že zaključil, tako kot kranjski Triglav, ki se po enem letu seli nazaj med drugoligaše.

Kljub temu, da so kar štiri od šestih obračunov v ligi za prvaka odigrali z mladinsko ekipo, nekatere pa s precej oslabljeno, je Olimpija na koncu morda kar nekoliko presenetljivo prišla do prvega mesta, s tem pa si zagotovila prednost domačega parketa v četrtfinalu, polfinalu in finalu. Ljubljančani v letošnji sezoni veljajo za izrazite favorite, zanimivo pa bo videti, koliko priložnosti bo do konca sezone trener Jurica Golemac ponudil mladi trojici Danu Duščaku, Roku Radoviću in Luki Ščuki, za katere utegnejo biti prihajajoče tekme sila pomembne pri razvoju. »Za naslov slovenskega državnega prvenstva ne moreš igrati brez osredotočenosti in na ta način moramo delati dalje,« je po zmagi na zadnji tekmi proti Rogaški povedal trener zmajev Jurica Golemac, ki bo od igralcev v obeh domačih tekmovanjih do konca sezone zagotovo zahteval same zmage.

Drugo mesto je pripadlo košarkarjem Krke, ki so po menjavi trenerja stabilizirali razmere. Igra je pod Daliborjem Damjanovićem dobila rep in glavo, zdaj pa bo dolenjsko moštvo naredilo vse, da se prebije do finala. Za slovenskima abaligašema se je uvrstila Rogaška, ki v letošnji sezoni ni nastopala v 2. ligi ABA. Helios, ki je v drugokakovostnem jadranskem tekmovanju izgubil prav vse tekme, je pristal na četrtem, Šenčur, ki je bil drugi po prvem delu tekmovanja, na petem, presenečenje letošnje sezone Podčetrtek pa na šestem mestu. V ligi za obstanek je bil razred zase Šentjur, ki si je zagotovil predzadnjo četrtfinalno vstopnico, zadnjo pa Hopsi, ki so imeli enako razmerje zmag in porazov kot Zlatorog, a so bili boljši v medsebojnih obračunih.

Moštva bodo četrtfinalne obračune igrala v tem tednu, in sicer na dve zmagi po sistemu 1-1-1. Enako bo v polfinalu, medtem ko se bosta najboljši ekipi v finalu pomerili na tri zmage po sistemu 2-2-1.

Četrtfinalni pari: Cedevita Olimpija – Hopsi, Krka – Šentjur, Rogaška – Podčetrtek, Helios – Šenčur.