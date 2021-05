Po sezoni 2016/17 so se odbojkarji Calcita iz Kamnika znova veselili pokalne lovorike. V finalu so bili s 3:0 (21, 21, 22) boljši od ACH Volleyja. Ljubljančani so v tednu dni drugič izgubili finale, potem ko jih je v državnem prvenstvu s 3:2 v zmagah premagal Merkur Maribor. ACH Volley po treh zaporednih pokalnih lovorikah predal še eno domačo lovoriko. So pa Ljubljančani v tej sezoni vendarle osvojili eno lovoriko, saj so bili najboljši v srednjeevropski ligi. Najboljši trije slovenski moški klubi so torej v tej sezoni osvojili vsak po eno lovoriko.

Varovanci Gregorja Jerončiča so bili v dvorani OŠ Maksa Pečarja bolj sveži in željni lovorike, potem ko se na državnem prvenstvu niso uvrstili v finale. Izvrsten je bil Jan Klobučar, ki je bil s 14 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Kamničani so imeli v moštvu tudi razpoloženega Mitjo Kosmino, ki je na sprejemalskem mestu prednost pred Miloszem Hebdo. Kosmina je dosegel 12 točk, z osmimi pa je svoje dodal Mitja Gasparini.

»Na državnem prvenstvu smo plačali davek srednjeevropske lige. Poleg tega tudi nismo bili kompletni in smo se preveč zanašali na ene in iste igralce. V končnici se nam je prav to poznalo in nam je malo zmanjkalo za finale. Pokalna lovorika je več kot dobrodošla. Sezono lahko zdaj ocenim z napol polnim kozarcem, če se lahko tako izrazim. Lovorika je potrditev našega letošnjega dela in je kazalnik vsega tega, kar smo delali skozi leto,« se je veselil trener Calcita Gregor Jerončič.

Lovorike se je veselil tudi bloker Kamničanov in državne reprezentance Sašo Šalekar, ki se je v Slovenijo vrnil pred začetkom sezone. »Igrali smo fantastično. Od začetka do konca smo imeli prednost nekaj točk. ACH Volleyju nismo dopustili, da nam naredi to, kar nam je v polfinalu državnega prvenstva, ko smo dobili prvo tekmo in na drugi vodili že z 2:0, nato pa so nas Ljubljančani odnesli z igrišča. S pokalno lovoriko smo rešili sezono. Če potegnem črto pod celotno sezono, lahko rečem, da smo igrali dobro na vseh tekmovanjih, a nam je tako v srednjeevropski ligi kot na državnem prvenstvu nekaj zmanjkalo.«

Športno je priznal poraz trener Ljubljančanov Matija Pleško: »Telesno smo bili sposobni igrati na visoki ravni, psihično pa smo bili precej na tleh. Imeli smo tudi nekaj manjših težav s poškodbami tik pred začetkom pokala. Tekmo smo dobro začeli in nadzirali potek nekje do sredine niza. Po menjavi Hebde s Kosmino pa so se stvari začele podirati. Poskušali smo z menjavami, naredili smo vse, da bi našli razpoložene igralce, ki bi nas popeljali do zmage, vendar se nam enostavno ni izšlo. Čestitke Kamniku za osvojen pokal, verjamem, da so zelo veseli.«

Manj zadovoljen je bil Pleško dva dni po finalnem porazu, saj so včeraj iz ljubljanskega kluba sporočili, da so podpisali pogodbo z novim trenerjem. Pleško se je moral po dveh sezonah in pol posloviti, mesto glavnega trenerja pa je prevzel 62-letni hrvaški strateg Mladen Kašić. »Po 10 mesecih premora prihajam v Ljubljano motiviran in odločen vrniti naslove na domačih tekmovanjih v vitrine ACH Volleyja,« je po podpisu pogodbe sporočil Kašić.