Ker se mi je zdel vprašalnik žaljiv za umske sposobnosti vprašanih, saj nismo ovce, te sicer spadajo v drugo stajo, sem bil vesel, ko sem dobil podoben vprašalnik nasprotne stranke. Tako se poneumljanje volilcev uravnovesi. Tudi ta vprašalnik je vseboval preveč vprašanj, čeprav je tudi tukaj manjkalo »zadnje« vprašanje. Seveda je bil tudi v novem vprašalniku najbližji odgovor Janez Janša. Ponujam vam v pokušino nekaj »biserčkov« novega vprašalnika. Uživajte!

»Če ste dopolnili 18 let, vas vljudno prosimo, da si preberete spodnji vprašalnik in nanj odgovorite tako, da obkrožite odgovor, ki vam je najbližji. Če nam zaupate kontaktne podatke, boste udeleženi pri žrebanju nagrade. Nagrada je eno dobro plačano vodilno mesto.

1. Kdo je novemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu sporočil: 'Če bo izvoljen, bo to najšibkejši izmed vseh ameriških predsednikov doslej.'

a) Janez Janša, b) Damjan Murko, c) Borut Pahor, d) Oleg Popov.

2. Kdo je napisal naslednje mnenje o Janezu Janši: 'Janša je demagog. V politiki je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev, ampak služabnike. Janšev načrt je spravil slovenske oblasti v težave, pa naj stane, kar hoče. Njegov bistveni cilj je v Sloveniji povzročiti čim več zmešnjav in sporov.'

a) Janez Janša (samokritično), b) Joe Biden (kritično), c) Urška Bačovnik (dobronamerno), d) Dimitrij Rupel (zlonamerno).

3. Ko je beseda o podkupovanju, je domnevni hrvaški posrednik Marin Tomulić pri trgovini z orožjem v času hrvaškega osamosvajanja naštel nekaj slovenskih voditeljev. Katere?

a) Janez Janša, b) Tone Partljič, c) Igor Bavčar, d) Ivan Maček.

Četrtega septembra 2008 je finska državna televizija (YLE) predvajala raziskovalno-novinarsko oddajo, kjer so zatrdili, da je finsko podjetje Patria plačalo 21 milijonov evrov, da bi pridobilo 278 milijonov vreden posel s prodajo oklepnikov Patria slovenskemu obrambnemu ministrstvu. Ta denar je izpuhtel. Kdo je bil tedaj predsednik vlade RS?

a) Janez Janša, b) Ivan Kramberger, c) Petra Kerčmar, d) Katja Jevšek.

5. Kdo je podprl nastanek superlige, ideje lastnikov najbogatejših evropskih nogometnih klubov?

a) Janez Janša, b) Boris Pahor, c) Bojana Beović, d) Valentin Vodnik.

6. Kdo je bil zaradi korupcije pravnomočno obsojen in izpuščen zaradi intervencije ustavnega sodišča?

a) Janez Janša, b) Rok Snežič, c) Metod Trobec, d) Alojz Peterle.

Dovolj je bilo teh 'biserčkov', saj vam ne mislim ponujati cele biserne ogrlice. Če želite dobiti dobro plačano vodilno mesto, svoje odgovore pošljite na naslov stranke DSD.«

Mi se pa posvetimo 6. vprašanju. Kako je mogoče, da v demokratični državi pravnomočnega obsojenca ustavno sodišče enostavno oprosti? So mogoče odkrili dokaze, da obsojenec ni kriv? Ne, saj tudi nespornih dokazov, da je kriv, ni. Kateri norec bi pa podpisal izjavo, da je sprejel podkupnino? Takega ni niti v daljni Avstraliji na tamkajšnji psihiatrični kliniki. Kakšen argument so navedli tisti ustavni sodniki, ki so prikrajšali obsojenca uživanja na Dobu? Sedite, preden začnete branje razlage. Vsaka država mora imeti močno opozicijo, da ne pride do razkola države. Ker je bil Janša vodja opozicije, je moral imeti proste roke za svoja državniška dejanja. O korupciji pa niti besede.

Priznajmo tem sodnikom načelnost za zaščito države. Toda sedaj imamo podobno situacijo, saj nekaterim poslancem opozicije onemogočajo sodelovanje v glasovnem stroju. Čakam glasen revolt prej omenjenih sodnikov. Upam, da se njihova načelnost ne obrača po vetru. Menda ne bo obveljala tista Levstikova: »Minister Gregor pa nič.«

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani