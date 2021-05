Vodja socialistov, ki so na volitvah pred enim mesecem izgubili skoraj polovico sedežev v parlamentu, Kornelia Ninova je povedala, da nobena od novih treh strank ne želi v koalicijo z njimi. To so populistična stranka Obstaja takšen narod (ITN) in še dve drugi stranki, ki se označujejo za protestne stranke, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Tri nove stranke v parlamentu so pokazale politično nezrelost, ne morejo prek svojega ega,« je povedala Ninova. »V tem položaju je kljub naši želji po spremembi vlada pod našim vodstvom, tudi začasna, nemogoča,« je poudarila. Mandat jim bo predsednik države Rumen Radev predvidoma podelil v sredo, a ga nameravajo takoj vrniti.

Vodja socialistov je povedala še, da vsak dan, ki se ga izgubi za sestavljanje vlade, pomeni, da dosedanji premier Bojko Borisov ostaja na oblasti. Na volitvah 4. aprila je slavila konservativna stranka Gerb pod vodstvom Borisova, ki je prva dobila mandat za sestavo vlade, a ga je zaradi pomanjkanja podpore vrnila. Mandatu se je nato odrekla tudi druga najmočnejša stranka ITN.

Zdaj ko je možnost sestavljanja vlade zavrnila še tretja stranka, bo moral predsednik države Radev razpustiti parlament in imenovati začasno vlado. Volitve mora sklicati v dveh mesecih, kot najverjetnejši datum se omenja 11. julij.