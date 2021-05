Doslej vodilni v SP Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), ki je začel z najboljšega startnega položaja, je po dobrem začetku in vodstvu še sredi dirke v nadaljevanju močno popustil in končal šele na 13. mestu.

Današnja dirka je imela dva dela, po prvi polovici se je zdelo, da bo Francoz neulovljiv in da bo po Dohi in Katarju slavil tretjič v nizu. Začetek sicer za voznika Yamahe ni bil najboljši, saj je po startu padel na četrto mesto, toda potreboval je le nekaj krogov, da je bil spet v vodstvu, v četrtem krogu pa je prehitel tudi Millerja.

Do 11. kroga je bilo za Yamaho in Quartararoja vse v redu, potem pa so se začele težave. Francoz je začel vidno popuščati, izgubil je ritem in tekmeci so bili v le nekaj krogih tik za njim. Prvi je krizo vodilnega v seštevku izkoristil prav Miller, ki se je tako vrnil na prvi položaj, kmalu zatem pa še Bagnaia in Ducati je imel osem krogov pred koncem trdno dvojno vodstvo.

V ekipi rdečih do konca niso več delali napak, tako da je Miller varno pripeljal do cilja na prvem mestu in slavil drugič v karieri. Quartararo pa je izgubljal iz kroga v krog in razočaran končal daleč zadaj.

»V meni je prava poplava čustev. Nisem verjel, da se bom lahko še vrnil, ko me je Fabio prehitel, a potem sem se mu približal in izkoristil svojo priložnost. Po tistem sem šel samo še na polno. To je bilo najdaljših sedem krogov v moji karieri. Le žal mi je, da tu ni mojih staršev, a vem, da bodo doma v Avstraliji znali proslaviti,« je po zmagi dejal presrečni Miller.

Tudi Bagnaia ni imel razlogov za slabo voljo. Zmaga mu je sicer ušla, toda ker je Quartararo tako zdrsnil navzdol, je prišlo tudi do menjave v seštevku.

»Presrečen sem. Dobro taktiko smo imeli, vdel sem, da bom imel verjetno nekaj težav z gumami, kar se je tudi zgodilo. A na koncu se je super končalo, dosegli smo dvojno zmago, jaz pa sem na tem zahtevnem dirkališču za Ducati prišel do prvega mesta skupno,« je bil zadovoljen tudi drugi Ducatijev dirkač. Italijanska ekipa je v Jerezu slavila prvič po letu 2006.

Deveti je bil povratnik po poškodbi, nekdanji svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda), ki je na treningu konec tedna doživel nov padec. Pred njim pa so bili še Japonec Takaaki Nakagami (Honda LCR), svetovni prvak Španec Joan Mir s Suzukijem, njegova rojaka Aleix Espargaro (Aprilia) in drugi tovarniški dirkač Yamahe Maverick Vinales in Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati). Deseterico je zaokrožil njegov moštveni sotekmovalec, rojak Pol Espargaro.

Spet je bil razočaran veteran Valentino Rossi, nekdanji prvi dirkač Yamahe in zdaj član podružničnega moštva SRT je s 17. mestom še tretjič v sezoni ostal brez točk.

V seštevku sezone je na vrh skočil Bagnaia, ki ima 66 točk, dve več kot Quartararo. Tretji je Vinales s 50.

V šibkejših razredih moto2 in moto3 sta slavila Italijan Fabio Di Giannantonio in mladi Španec Pedro Acosta. Di Giannantonio je premagal rojaka Marca Bezzecchija in Britanca Sama Lowesa, v najšibkejšem pa je hit sezone šestnajstletni Acosta; kot prvi novinec doslej je na vseh prvih štirih dirkah stopil na zmagovalni oder, premagal je Italijana Romana Fenatija in rojaka Jeremyja Alcobo. Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Francije v Le Mansu čez 14 dni.