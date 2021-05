Zborovanje, ki je bilo namenjeno zabavi in nasprotovanju omejitvenim ukrepom, so organizirali prek družbenih omrežij. Na shodu, ki so ga oblasti prepovedale, se je zbralo med 1000 in 2000 ljudi.

Policija je na območje poslala okoli 600 policistov za posredovanje ob nemirih in pripadnike žandarmerije na konjih. Med drugim so proti protestnikom uporabili vodne topove. Posamični incidenti so trajali vse do 21. ure.

Enega od protestnikov je podrl vodni top, še 14 pa jih je bilo lažje poškodovanih. Od tega je enega poškodoval policijski konj. Lažje je bilo poškodovanih tudi deset policistov, tri pa so morali prepeljati v bolnišnico.

Pridržali so 132 protestnikov, je danes sporočila lokalna policija. Od tega so jih pet odpeljali v pripor.

Podoben shod v istem parku je potekal že 1. aprila, ko se je zbralo okoli 2000 ljudi.