V ponedeljek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, najkasneje na jugovzhodu države. Popoldne se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo deloma sončno z dokaj svežim jutrom. V sredo dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, zlasti na severozahodu bodo plohe. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter.

Alpe je zajel ciklon s hladno fronto, ki bo ponoči prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi priteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in severno od nas oblačno s padavinami, drugod bo do večera še večinoma suho vreme. Zvečer sledi poslabšanje vremena z nevihtami in ohladitvami.