Policisti v turškem Istanbulu so protestnike prijeli med poskusom pohoda do trga Taksim, ki velja za tradicionalno zbirališče protestnikov, in na drugih bližnjih območjih.

V Turčiji zaradi pandemije covida-19 velja popolno zaprtje javnega življenja. Tretji val je prinesel s seboj rekordno število smrtnih žrtev. Samo v petek je po uradnih podatkih v tej državi umrlo 394 covidnih bolnikov.

Na skorajšnje proteste pa se pripravljajo v nemških mestih. Tamkajšnje oblasti so aktivirale več tisoč policistov, samo v Berlinu več kot 5000. Na demonstracijah, ki jih načrtujejo tako pripadniki levice kot desnice, namreč pričakujejo nasilje.

Samo na enem od shodov, ki ga sicer načrtujejo privrženci levice, naj bi se po pričakovanju berlinskih oblasti do 18. ure zbralo do 10.000 ljudi.

V drugih mestih so sicer oblasti prepovedale še več napovedanih shodov.

Na ulice tudi v BiH in Tajvanu

V Bosni in Hercegovini pa so današnji mednarodni dan dela zaznamovali številni protesti sindikalnih aktivistov in delavcev, ki so opozarjali na nizke plače, slabe delovne razmere in ogrožanje njihovih pravic.

Med drugim se je približno 200 rudarjev zbralo pred sedežem vlade BiH v Sarajevu in ji sporočalo, da ne bodo pristali na načrtovano reorganizacijo dela, zaradi katere bi delo izgubilo več kot 2000 ljudi.

Približno 3000 tajvanskih delavcev iz različnih industrij pa je na današnjih shodih v Taipeiju pozvalo k višjim plačam in boljšemu pokojninskemu načrtu.

Administracija tamkajšnje predsednice Tsai Ing-wen je sicer decembra lani najnižjo tajvansko plačo zvišala za 0,84 odstotka na 24.000 tajvanskih dolarjev (okoli 710 evrov) in obljubila, da jo bo v treh letih zvišala na 30.000 tajvanskih dolarjev.

A sindikati ocenjujejo, da bi vlada lahko storila več za zvišanje plač in reformo delovne politike. Generalni sekretar tajvanske konfederacije sindikatov Huang Yu-te je za dpa opozoril, da vprašanje negativne rasti plač v zadnjih 15 let ostaja nerešeno.

Na ulice so se na mednarodni dan dela podali tudi v več mestih v Mjanmaru in zahtevali svobodo in pravičnost po vojaškem udaru v začetku februarja. S transparenti so izražali vztrajnost v boju proti vojaškemu udaru in nasprotovanje vladanju vojaške hunte, poroča dpa.