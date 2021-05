Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte prehodno zajele večji del Slovenije in do jutra večinoma ponehale. Ponekod v višjih legah bo zapihal okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal v severno smer. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 10 do 16, drugod od 17 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Na Primorskem bo zapihala burja. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, popoldne se bo postopno jasnilo. Hladneje bo. V torek bo deloma jasno z dokaj svežim jutrom.