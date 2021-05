Janša je v poslanici zagotovil, da je vlada v tem letu naredila vse, da bi bili negativni učinki epidemije na gospodarstvo in delovna mesta čim manjši. »Zavedamo se odgovornosti vlade v težkih situacijah, kot je ta. Tudi v prihodnje bomo storili vse, kar bo v naših močeh, da pomagamo podjetjem in zaposlenim tudi v času, ko bo najhujša zdravstvena kriza mimo,« je napovedal.

Ob tem je naštel ukrepe, s katerimi so po njegovih besedah ohranili preko 200.000 delovnih mest, Slovenija pa se uvršča v evropski vrh pri ohranjanju delovnih mest med epidemijo. To je in bo vedno najboljši ukrep socialne politike vsake države, je prepričan. Ob tem pa razumejo tudi stiske tistih, ki so zaradi epidemije izgubili delo, zato je bil aprila izplačan solidarnostni dodatek za brezposelne.

Premier ocenjuje, da je svet po pandemiji drugačen, spremenjeno okolje pa od nas zahteva najprej in predvsem spremembe v razmišljanju ter posledično spremenjeno delovanje na vseh področjih. Po njegovem mnenju bodo najuspešnejše države, ki bodo krizo zaradi pandemije razumele kot priložnost.

»Slovenija se na izzive časa pripravlja z vso resnostjo. Korak za korakom se lotevamo vsega, kar predstavlja največje ovire za uspešen razvoj,« je zapisal in ob tem izpostavil odpravo nelogičnih administrativnih postopkov in birokratskih ovir, paket sprememb petih davčnih zakonov, z delom sta začela tudi strateški svet za digitalizacijo in strateški svet za socialno politiko.