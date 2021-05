»V skladu s predsednikovim razglasom ministrstvo za obrambo nadaljuje s postopkom odpovedi vseh projektov gradnje mejnih pregrad, ki so bili financirani s sredstvi, prvotno namenjenimi za druge vojaške investicije,« je v petek pojasnil namestnik tiskovnega predstavnika Pentagona Jamal Brown.

Kot je dodal, ta ukrep izraža zavezo te administracije obrambi naroda ter podpori vojakom in njihovim družinam. Bivši predsednik ZDA Donald Trump je svojo predsedniško kampanjo leta 2016 utemeljil tudi na obljubi o gradnji zidu, ki naj bi ga plačala kar Mehika. Slednja je to zavrnila, prav tako je prejšnjega predsednika v njegovi nameri zavrnil predstavniški dom, potem ko so demokrati v njem leta 2018 dobili večino.

Zato je februarja 2019 razglasil izredne razmere na meji z Mehiko, da je lahko obšel kongres in več milijard dolarjev za gradnjo zagotovil v proračunu Pentagona.