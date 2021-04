Po torkovem množičnem protestu, ki se ga je po oceni policije udeležilo 10.000 ljudi, so se protestniki danes vnovič zbrali v prestolnici. Kolesarji so se med kroženjem po ulicah ustavili tudi pri stavbi, v kateri deluje Slovenska tiskovna agencija in prižgali »simbolni ogenj upora«. Nato so se vrnili na Trg republike, kjer so prižgali protestni kres.

S fotografij in posnetkov na družbenih omrežjih je videti, da se je tokratnega protesta udeležilo nekaj sto ljudi. Protest je potekal mirno, večina protestnikov je nosila maske in vzdrževala razdaljo.