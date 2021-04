Ponoči bodo padavine večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od osem do 14 stopinj Celzija.

V soboto bo deloma sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na nedeljo razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na vzhodu okoli 24 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

V noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo in v ponedeljek čez dan ponehal. Popoldne se bo postopno jasnilo, nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi priteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, več sonca bo na vzhodu. Predvsem v hribovitem svetu Furlanije Julijske krajine ter vzdolž Dinarske gorske pregrade bodo pogosto nastajale krajevne padavine, kakšna ploha ali nevihta pa lahko nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter.