Francoski predsednik je še napovedal, da se bodo starejši od 50 let cepili od 15. maja. Trenutno v Franciji cepijo proti covidu-19 starejše od 55 let.

Francoski minister za zdravje Olivier Veran je ob tem napovedal, da bodo ta konec tedna cepili še štiri milijone ljudi, kronične bolnike, stare od 18 do 50 let.

Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je v Franciji doslej prejelo več kot 15 milijonov ljudi, kar predstavlja 29 odstotkov odraslega prebivalstva. Drugi odmerek je prejelo 6,2 milijona ljudi, kar je manj kot 12 odstotkov odraslih.

V Italiji prvič cepili več kot pol milijona ljudi v enem dnevu

V Italiji so v četrtek proti covidu-19 prvič cepili več kot pol milijona ljudi v enem dnevu. To je eden od ključnih ciljev cepljenja v državi, je danes sporočila italijanska vlada. Italijanske oblasti so sprva upale, da bodo ta cilj dosegli že sredi aprila, a se je ta odmaknil zaradi pomanjkanja odmerkov cepiva po vsej Evropi.

Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza je na Facebooku objavil, da so v Italiji v četrtek porabili več kot 500.000 odmerkov cepiva, kar je po njegovi oceni posledica "timskega dela".

Po uradnih italijanskih podatkih so v državi z okoli 60 milijoni prebivalci doslej porabili 19,5 milijona odmerkov cepiva, celovito zaščito pa je prejelo 5,75 milijona ljudi.

Italijanski vladni komisar za boj proti novemu koronavirusu, general Francesco Paolo Figliuolo je za italijansko televizijo RAI napovedal, da bodo v Italiji do sredine julija cepili 60 odstotkov odraslih.

Potek cepljenja se je v Italiji v zadnjih dneh pospešil, a je časnik Il Sole 24 Ore izračunal, da je sedemdnevno povprečje še vedno samo okoli 360.000 cepljenih na dan.