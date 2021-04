Prebivalstvo Slovenije je 1. januarja 2021 sestavljalo 1.059.938 moških in 1.049.039 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije, ki zelo počasi upada že več let, je znašal 51,1 odstotka, med tujimi državljani pa 34,2 odstotka oz. 57.742 ljudi. Ta delež po več kot dveh letih upadanja od 1. aprila 2020 spet narašča.

V zadnjem četrtletju 2020 se je v Slovenijo priselilo 7028 ali za skoraj 5 odstotkov manj prebivalcev kot v zadnjem četrtletju 2019. Odselilo se je 5562 prebivalcev ali za 5 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2019. Število odseljenih državljanov Slovenije je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov, so pojasnili na Sursu.

V zadnjem četrtletju 2020 se je po začasnih podatkih rodilo 4480 ljudi, umrlo pa jih je 8431. Število rojenih je bilo za 4,7 odstotka nižje, število umrlih pa za 64,8 odstotka višje kot v istem obdobju leta 2019, so dodali.

V zadnjem četrtletju 2020 je bilo tudi manj porok in razvez. Zakonsko zvezo je sklenilo 711 parov, razvezalo pa se jih je 400. V primerjavi z istim obdobjem leta 2019 so zabeležili 25,1 odstotka manj sklenitev zakonskih zvez in 36,6 odstotka manj razvez, so zapisali.

V zadnjem četrtletju 2020 pa so registrirali 43.190 notranjih selitev ali za 52 odstotkov več kot v istem četrtletju leta 2019. To na statističnem uradu pripisujejo predvsem epidemiji covida-19, saj se je precej prebivalcev ob prepovedi gibanja med občinami konec oktobra odločilo za prijavo spremembe prebivališča.