Čeprav so epidemiološke razmere v državi nekoliko boljše, ne bo sproščanja ukrepov, je izjavil hrvaški notranji minister Davor Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite. Od polnoči do 15. maja bodo tako podaljšali večino protikoronskih ukrepov, ki zadevajo število ljudi v zaprtih in javnih prostorih, obratovanje trgovin, javni prevoz in vstop v državo.

Manjše spremembe se nanašajo le na prehod državne meje, saj potnikom, ki z negativnim antigenskim testom prihajajo na Hrvaško iz držav članic Evropske unije ali z območja schengna, ne bo več treba ponoviti antigenskega testa, če bodo ostali na Hrvaškem dlje kot deset dni. Ali se bodo znova testirali, bo odvisno od držav, v katere se bodo vrnili, je dejal Božinović, ki je tudi vodja nacionalnega štaba civilne zaščite.

Dodal je, da potniki, ki so preboleli covid-19 ter so se cepili z enim odmerkom cepiva, ne potrebujejo več negativnega testa pri vstopu na Hrvaško. Še naprej omogočajo vstop v državo brez omejitev vsem, ki so se pred najmanj 14 dnevi drugič cepili proti covidu-19 s katerim koli cepivom. Na Hrvaško je še naprej mogoče vstopiti tudi z negativnim hitrim ali PCR testom.

Med drugim so omilili tudi nekatere ukrepe v posameznih županijah. Tako bodo na območjih Splita in Dubrovnika terase gostinskih lokalov lahko obratovale do 22. ure in ne do 20. ure kot doslej.