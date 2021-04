O najdbi trupla so policisti in kriminalisti, kot so danes sporočili s Policijska uprava Nova Gorica, obvestili tudi pristojne pravosodne organe v Novi Gorici. Preiskovalni sodnik je odredil tudi sodno obdukcijo z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti pokojnega. To bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, prav tako bodo v okviru sodne obdukcije ugotovili in dokončno potrdili identiteto moškega.

Pogrešanega so nazadnje videli v torek, ko se je okoli 15. ure s temno modrim osebnim avtomobilom znamke peugeot 307 od doma odpeljal proti vasi Bukovski Vrh, kasneje pa se je za njim izgubila vsaka sled. Za njim je stekla obsežna iskalna akcija na območju naselja Zakojca in širše okolice v Občini Cerkno pod vodstvom policijske postaje Idrija, policistom pa so se pri iskanju pridružili tudi gasilci.

Policija se ob tej priložnosti občanom zahvaljuje za koristne informacije med potekom četrtkove obsežne iskalne akcije na Cerkljanskem in Tolminskem.