Bolnišnično oskrbo trenutno potrebuje 626 oseb, od tega jih je 157 v intenzivni negi. Sedemdnevno povprečje okužb v Sloveniji je zopet nekoliko naraslo in trenutno znaša 640, kar pa je še naprej bližje rumeni kot rdeči fazi. Najnižjo 14-dnevno incidenco okužb z novim koronavirusom beležijo v obalno-kraški regiji, najvišjo pa v zasavski, je na novinarski konferenci povedala Maja Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je povedal, da se je od pričetka cepljenja stanje v domovih za starejše izrazito izboljšalo, čeprav so se pojavili nekateri izbruhi. Na novo okuženih je bilo 28 stanovalcev DSO in 14 tam zaposlenih. Velika večina okuženih se dobro počuti in ima le lažje simptome ali pa jih sploh nima, je še povedal minister.

»Zelo pomemben je že prvi odmerek, ki pred okužbo ščiti po cepljenju s cepivom AstraZeneca dobrih 70 odstotkov, po mRNA cepivih pa 80 odstotkov. Poleg tega že prvi odmerek v dobri meri ščiti pred hudo obliko bolezni,« je še povedala in dodala: »Prioritetne skupine za cepljenje, ki so bile upoštevane v Sloveniji, so se izkazale za zelo smiselne, saj smo tako rekoč povsem prekinili zbolevanje stanovalcev domov za starejše, posamezni izbruhi so posledica tega, da cepivo ne ščiti 100-odstotno.«

Poostren nadzor na terasah

Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je povedala, da so inšpektorati v obdobju od 19. do vključno 25. aprila opravili skupno 3608 nadzorov, pri čemer je bilo izdanih 20 prekrškovnih sankcij, 312 opozoril po zakonu o prekrških in 212 upravnih ukrepov. Največ nadzorov je bilo opravljenih v trgovinah, in sicer 601, v gostinstvu 478 nadzorov, v drugih dejavnostih 413, na javnih mestih 295, v cestnem in železniškem prometu 274, v cepilnih centrih 175 in na področju športnih dejavnosti 162 nadzorov.

Za prihodnje dni napovedujejo poostren nadzor na terasah gostinskih obratov, ki ga bodo poleg zdravstvenega in tržnega inšpektorata izvajali tudi inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V preteklem tednu je bilo opravljenih tudi 175 nadzorov nad izvajanjem cepljenja. Neskladnosti so bile tokrat ugotovljene le v enem primeru, in sicer pri koncesionarju v sklopu cepilnega centra ZD Izola. Neskladje je bilo takoj tudi odpravljeno.

»V medijih in na družbenih omrežjih smo zasledili poročanje v zvezi z osebami, ki so bile 27. aprila vabljene na cepljenje v cepilni center ZD Ljubljana na GR, vendar pa nato cepljenje ni bilo izvedeno. Izkazalo se je namreč, da so bile vabljene pomotoma,« je povedala. »Napake se ob izvedbi tako množičnega cepljenja lahko zgodijo, skupni cilj vseh pa je, da se napake v čim večji meri odkrijejo in v najkrajšem možnem času odpravijo. Na ta način bo prebivalcem zagotovljena ustrezna dostopnost do cepljenja proti covidu-19.«