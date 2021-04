Romarji so se ob vznožju gore Meron zbrali ob judovskem prazniku Lag Baomer. Tam naj bi bil pokopan judovski modrec iz 2. stoletja, rabin Šimon Bar Johai. Vsako leto se ga spominjajo z molitvami in plesom, ki potekajo celo noč. Lani so zaradi pandemije covida-19 romanje odpovedali.

Na tem najbolj množičnem dogodku v državi od izbruha pandemije se je po podatkih medijev zbralo 100.000 ljudi. Po navedbah organizatorjev je prišlo 650 avtobusov, kar pomeni najmanj 30.000 ljudi. Oblasti so sicer dovolile 10.000 udeležencev.

Policijski viri so za časnik Haaretz povedali, da se je tragedija zgodila, ko je nekaj romarjem spodrsnilo na klančini, ki je bila ograjena na obeh straneh. Zaradi tega je več deset ljudi padlo, nato pa so ljudje iz goste množice skušali zbežati.

Izraelske reševalne službe so potrdile, da je umrlo 44 ljudi. 150 jih je bilo ranjenih, od tega jih je šest v kritičnem stanju. Predstavnik ene od reševalnih služb je dogodek označil za »nacionalno katastrofo«. »44 ljudi, ki so želeli doživeti veselje, se vrača v vrečah za trupla,« je povedal.

Davi se je začela identifikacija umrlih, številne naj bi pokopali že danes. Sorodniki medtem po poročanju medijev še naprej iščejo pogrešane.

Reševalci so ranjene evakuirali tudi s helikopterji, ki jih je priskrbela vojska. Policija je ljudi pozvala k evakuaciji. Na kraju je bilo več deset reševalnih vozil, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Načelnik lokalne policije Šimon Lavi je noč označil za tragično. V izjavi za novinarje je povedal, da prevzema odgovornost za katastrofo. Zjutraj so sprožili uradno preiskavo vzrokov nesreče.

Priče policiji očitajo, da so ljudi spustili v ograjeno območje, čeprav je bilo že zelo polno. Po začetku panike pa policija ni dovolj hitro odprla izhodov na drugi strani, še menijo kritiki.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da moli za ranjene v tej hudi katastrofi. »Ves Izrael moli za ozdravitev preživelih,« pa je povedal vodja opozicije Jair Lapid.