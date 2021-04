V noči s četrtka na petek so odigrali deset obračunov. Tampa Bay Lightning je ugnala Dallas Stars s 3:0, Boston Bruins je bil s 5:2 boljši od Buffalo Sabres, New Jersey Devils je prišel do zmage proti ekipi Philadelphia Flyers s 5:3, New York Rangers je moral priznati premoč New York Islanders z 0:4.

Hokejisti Washington Capitals so po podaljšku izgubili proti Pittsburgh Penguins s 4:5, Carolina Hurricanes je vpisala domačo zmago proti Detroit Red Wings s 3:1, Toronto Maple Leafs je dobil kanadski derbi proti Vancouver Canucks s 4:1

Minnesota Wild je izgubila po podaljšku proti St. Louis Blues s 4:5, Chicago Blackhawks pa je izgubil po podaljšku proti zasedbi Florida Panthers s 3:4. Kanadski derbi Edmonton Oilers - Calgary Flames je dobil gostujoči Calgary s 3:1.

Brez tudi teoretičnih možnosti za uvrstitev v letošnjo končnico pa so ostale ekipe Philadelphie, Detroita, Columbusa, New Jerseyja, Anaheima in Buffala.

Zelo slabo kaže tudi ekipi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki zaseda predzadnje mesto v razvrstitvi skupine West.