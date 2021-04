Ob odsotnosti prvega zvezdnika Teksašanov Dončića, ki je tekmo izpustil zaradi bolečin v levem komolcu, se je izkazal Tim Hardaway, ki je Detroitu nasul 42 točk. Hardaway je vpisal svoj najboljši dosežek v ligi NBA.

Zmagala je tudi ekipa Denver Nuggets, za katero je priložnost dobil tudi Slovenec Vlatko Čančar. Čančar je pod obročema preživel tri minute ter dosegel eno trojko.

Pri Denverju je Nikola Jokić vpisal 19 točk in 11 skokov, Michael Porter pa dosegel 23 točk za zmago proti Toronto Raptors s 121:111. Denver je vknjižil četrto zmago po vrsti.

Denver na razpredelnici zahodne konference zaseda četrto mesto z razmerjem 42 zmag in 21 porazov, Dallas je po drugi osvojeni zmagi po vrsti z razmerjem 35 zmag in 27 porazov šesti, Portland z razmerjem 34 zmag in 28 porazov sedmi.