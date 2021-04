»Z odpiranjem gostinskih in nastanitvenih dejavnosti po vsej državi smo naredili velik korak, predvsem za naš turizem. To je tudi odlična priložnost, da prvomajske praznike izkoristimo za oddih v slovenskih krajih,« se je 21. aprila v nočnih urah pohvalil gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek. Toda v termalnih zdraviliščih, del katerih je bil kot direktor Term Olimia do decembra 2014 tudi sam, mu za to vladno potezo ne ploskajo. Nasprotno, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer vladne odločevalce poziva, naj si rezervirajo edinstveno petzvezdično izkušnjo uživanja hrane na terasah zdraviliških hotelov ali v hotelski sobi ter tako na lastni koži okusijo, kako nespametne ukrepe sprejemajo. »Prvomajski prazniki, zaradi katerih se je z odpiranjem nastanitvenih dejavnosti očitno tako mudilo, bodo deževni in radi bi videli, kako bi vladni odločevalci v dežju pri petih do desetih stopinjah Celzija sedeli na terasi in jedli zajtrk. Gre za popolnoma nerazumen ukrep, ki ga je nemudoma potrebno korigirati,« je prepričan Altbauer.

Poslovneži lahko, turisti ne

Slovenska zdravilišča so bila zaradi epidemije covida-19 z vladnim odlokom neprekinjeno zaprta več kot pol leta. Sprejemati so smela le goste, ki jih zdravniki k njim napotijo na zdravljenje. Vladne svetovalce in odločevalce so več mesecev opozarjali, da jih morajo z načrtovanim odprtjem tudi za druge goste seznaniti dovolj zgodaj, da se bodo lahko ustrezno pripravili. »Italijanska vlada je svoje hotelirje z datumi odpiranj seznanila več kot mesec dni vnaprej, slovenska je to storila le štiri dni prej, čeprav smo ji pred dvema tednoma predlagali, naj se nastanitveni obrati odprejo 18. maja. V termah in zdraviliščih, kamor gostje v prvi vrsti prihajajo zaradi bazenov, v tako kratkem času bazenske vode v objektih, ki so že tako dolgo zaprti, ni mogoče ustrezno pripraviti. Od 12 do 14 dni potrebujemo za to, da bazene tehnično prečistimo in razkužimo ter vzorčimo vodo. Poleg tega je treba poskrbeti tudi za prodajne aktivnosti,« nam je pojasnil Iztok Altbauer.

Večina hotelov v zdraviliščih je med prvomajskimi počitnicami, ki so bile v preteklosti eden od turističnih vrhuncev, letos zaprtih. Turiste v zelo omejenem številu sprejema le peščica hotelov, ki so bili že doslej odprti zaradi zdraviliških gostov. K temu jih je prisililo več nerazumnih vladnih odločitev. Med drugim ta, da sme imeti posamezni hotel ne glede na velikost odprtih največ trideset sob. Še manj logičen je ukrep, da turisti, ki bivajo v kateri od teh tridesetih sob, hrane ne smejo pojesti v hotelski restavraciji, kot to lahko počno zdraviliški gostje in poslovneži, ki pridejo v hotel na naročilnico, ampak smejo to storiti le na terasi ali v svoji hotelski sobi. »Neživljenjsko, celo nehigienično je, da omogočiš gostu, da pride v hotel, ne more pa jesti v zajtrkovalnici, kajti v terme lahko pridejo le popolnoma zdravi ljudje, zato ne razumemo, zakaj je potreben tak ukrep,« se sprašuje Altbauer.