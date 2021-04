Slovenski načrt za okrevanje: kje so odrezali sredstva in kaj ostaja?

Slovenija bo glede na sprejeti nacionalni načrt za okrevanje in odpornost evropsko komisijo za zdaj zaprosila le za slabo polovico sredstev, ki nam pripadajo iz evropskega sklada za okrevanje. Preverili smo, kateri projekti so ostali v načrtu in katerim je vlada v zadnjem hipu odrezala sredstva.