V Opolah, mestu z okoli 130.000 prebivalci ob reki Odri, ki jim zaradi številnih vodnih kanalov in mostičkov pravijo »poljske Benetke«, so Poljaki lovili svojo deseto uvrstitev na EP (doslej najboljši dosežek četrto mesto v Avstriji 2010), Slovenci pa že 13. (srebro doma 2004). Tudi na prejšnjih 14 medsebojnih tekmah je bila Slovenija uspešnejša, saj si je priigrala kar devet zmag, je pa Poljska boljša pri kolajnah z drugih dveh velikih tekmovanj: na OI je osvojila bron (Montreal 1976), na SP pa štiri (eno srebrno in tri bronaste). A sedanja poljska generacija je še daleč od tiste, v kateri so blesteli Slawomir Szmal, Karol Bielecki, Bartosz in Michal Jurecki, Marcin in Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurasik, Mariusz Jurkiewicz… in ki je zadnjo kolajno z velikih tekmovanj osvojila na SP 2015 v Katarju – bron po zmagi proti Španiji po podaljšku z 29:28.

Selektor Ljubomir Vranješ je prostor v oslabljeni in pomlajeni zasedbi (povprečna starost 25 let) namenil isti šestnajsterici, ki je v torek v Esiksehirju premagala Turčijo s 30:22. Njegov kolega na nasprotni strani, 37-letni Patryk Rombel, ki je reprezentanco prevzel leta 2019, na svojem debitantskem velikem tekmovanju - EP 2020 - pa je z njo osvojil šele 21. mesto (Slovenija je bila četrta), pa ni mogel računati na poškodovanega glavnega zvezdnika Kamila Sypržaka, kar 207 centimetrov visokega in 121 kilogramov težkega krožnega napadalca francoskega PSG. V prazni dvorani Stegu Arena z zmogljivostjo 3400 gledalcev so gostitelji v boju za EP nujno potrebovali zmago, še dodaten pritisk pa so doživeli dobro uro pred tekmo, potem ko je Nizozemska suvereno zmagala v Turčiji (32:24).

Slovenci so prvi gol v prestolnici Zgornje Šlezije dosegli šele v sedmi minuti, kljub trikratnemu začetnemu vodstvu Poljakov za dva pa so v 13. minuti le vzpostavili rezultatsko ravnotežje (4:4). Toda v obojestransko slabi in raztrgani igri je domača reprezentanca grešila za odtenek manj in si v nadaljevanju še šestkrat priigrala plus dva, nazadnje pri 12:10 v 28. minuti. Po izteku regularnega časa igre v prvem polčasu je imel Arkadiusz Moryto, 23-letni desnokrilni igralec Kielc, s sedemmetrovko odlično priložnost za rekordno prednost treh zadetkov, a je vratar Urban Lesjak njegov strel ubranil.

Manj kot šest minut so Slovenci na začetku drugega polčasa potrebovali za delni izid in prvo vodstvo na tekmi (14:12), a so tekmeci odgovorili s tremi zaporednimi goli. Takrat je slovenski selektor Ljubomir Vranješ vzel minuto odmora in svojim fantom dejal: »Poljaki niso boljši od nas, le mi delamo preveč napak.« A na igrišču so bili domačini vsaj malce boljši, saj so si spet nekajkrat priborili že kar standardna dva gola naskoka, nazadnje pri 26:24 v predzadnji minuti, nasprotniki pa so jih bolj ali manj neuspešno lovili. Domen Makuc je s svojim edinim zadetkom zmanjšala na 25:26, Michal Daszek pa je zapravil strel za povečanje vodstva. Mladi Domen Novak je pičlih šest sekund pred koncem s svojim petim golom poskrbel za enajsto izenačenje na tekmi in kazalo je na delitev točk, ki bi Slovencem že prinesla potrditev nastopa na EP. Toda Poljaki so krenili v neverjetno hiter napad in levoroki Daszek, član Wisle iz Plocka, je iz težkega položaja prav v zadnji sekundi tekme zadel za zmago s 27:26 in poskrbel za prvi poraz Slovenije v kvalifikacijah za Euro 2022.

Skupina 5, 5. krog: Turčija – Nizozemska 24:32 (12:15), Poljska – Slovenija 27:26 (12:10), para 6. kroga (nedelja, 2. maj, ob 18. uri): Slovenija – Turčija, Nizozemska – Poljska, trenutni vrstni red: Slovenija 7, Nizozemska 7, Poljska 6, Turčija 0.