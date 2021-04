Fed na zasedanju v sredo ni spreminjal denarne politike. Ključna obrestna mera ostaja v razponu med 0 in 0,25 odstotka. Nespremenjen ostaja tudi obseg odkupovanja obveznic. Mesečno bo Fed torej še naprej odkupil za najmanj 120 milijard obveznic, od tega 80 milijard državnih in 40 milijard hipotekarnih. Nakupi naj bi se nadaljevali, dokler ne bo bistvenega napredka pri doseganju ciljev polne zaposlenosti in stabilnosti cen. Glede naraščajoče stopnje inflacije, kar vlagatelje najbolj skrbi, Fed pravi, da je povišana inflacija le prehodna oziroma začasna ter da dokler ne bo bistvenega zmanjšanja stopnje brezposelnosti, ni veliko možnosti za trajnejši dvig inflacije. Predsednik Feda Powell je povedal tudi, da bo Fed podpiral gospodarstvo, dokler to ne bo popolnoma okrevalo.

V tem tednu je bil vrhunec poročanja poslovnih rezultatov za prvo letošnje četrtletje. Ta teden je poročala približno tretjina družb iz indeksa S&P 500, vključno z najpomembnejšimi in največjimi tehnološkimi družbami, ki imajo v indeksih največje deleže. Objavljeni rezultati tehnoloških velikanov so bili dobri in so presegli pričakovane. Vlagatelje so z odličnimi rezultati in veliko rastjo prihodkov najbolj navdušili Facebook, Google in Apple. Tudi Microsoft je objavil rekordne rezultate, a je delnica po objavi zaradi ne tako močne napovedi vseeno malo izgubila.

Obeta se tudi še nadaljnja podpora fiskalne politike. Predsednik Biden je v nagovoru ob 100 dnevih svojega predsednikovanja pozval k 1,8 bilijona dolarjev vrednemu paketu pomoči družinam ob že prej predlaganem 2 bilijona dolarjev vrednem infrastrukturnem paketu. Paketa bi se financirala tudi z višjimi davki za najbogatejše Američane.