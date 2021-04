Prenova stanovanja prinaša preglavice. Od izvedbenih do finančnih, ki so najbolj pogoste, kadar zanjo porabiš več, kot si lahko privoščiš, ker imaš na primer zaročenko z dragim okusom. Takšne preglavice malokdaj prerastejo v politične, se pa v politiki rado zgodi, da iz na videz majhnega problema, ki naj ne bi zanimal nikogar, zraste velik, ki zanima vse. In to se zdaj dogaja s prenovo uradnega stanovanja britanskega premierja, ki se nahaja na sedežu finančnega ministrstva na Downing Streetu 11 – zato ker je večje od stanovanja na naslovu uradne premierjeve rezidence na Downing Streetu 10 in si ga je prisvojil že Tony Blair, ki je imel štiri otroke, potem pa so se v njem nastanili še vsi nasledniki, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May in zdaj Boris Johnson.

O zlatih tapetah Premierji lahko za prenovo uradnega stanovanja porabijo največ 30.000 funtov (34.522 evrov) na leto. Blair jih je. Brown ni porabil niti funta. Cameron je moral precej dodati iz svojega žepa, ker je njegova žena hotela sodobnejšo kuhinjo. Mayeva je denar porabila za novo pohištvo. To pohištvo je Johnsonova zaročenka Carrie Symonds razglasila za nočno moro in za prenovo najela znano drago notranjo oblikovalko. Johnson naj bi med prenovo zato potožil pribočnikom, da so stroški »ušli nadzoru« in da Carrie kupuje že »zlate tapete«. Te so zdaj postale del Johnsonove politične nočne more, ker je njegov nekdanji glavni svetovalec Dominic Cummings potrdil govorice, da je imel Johnson prvotno načrt, da bi prenovo rezidenčnega stanovanja na skrivaj plačali donatorji konservativcev. Cummings trdi, da je Johnsonu takrat rekel, da bi bilo to neetično, neumno, zelo verjetno protizakonito in da bi prav gotovo kršil pravila o prijavi političnih donacij. Johnson naj bi se zato z njim nehal pogovarjati o prenovi. Johnson, ki ima premiersko plačo dobrih 172.000 evrov na leto, zdaj ponavlja, da je »pokril vse stroške«, noče pa povedati, kdo je najprej plačal prenovo, ki naj bi skupno stala od dobrih 100.000 do 230.000 evrov. Vodja laburistične opozicije Keir Starmer ga je v parlamentu večkrat na različne načine vprašal, kdo je bil izvirni plačnik, pa ni dobil odgovora. So pa Otočani lahko videli zelo jeznega Johnsona, saj je ob vprašanjih Starmerja v parlamentu vse bolj vpil, kot bi bil na politični žerjavici.