Proteste je pripravilo gibanje Milijon trenutkov za demokracijo. Vodja gibanja Benjamin Roll je ob tem dejal, da Zeman državo vodi v naročje Rusije ter širi enake pravljice kot ruska stran za dezinformacije in ruska propaganda. Da Zeman še naprej ostaja na položaju predsednika države, je po njegovih besedah varnostno tveganje.

Odnosi med Rusijo in Češko so trenutno izredno napeti. Češka vlada je ruske tajne agente obtožila, da so odgovorni za eksplozijo v skladišču streliva na vzhodu države leta 2014. Kremelj je to odločno zanikal. Sledili so obojestranski izgoni diplomatov.

Češki predsednik je v nedeljo v televizijskem nagovoru podvomil v uradne navedbe vlade. Po njegovih besedah bi lahko bila nesreča eden od morebitnih vzrokov za eksplozijo.

76-letni Zeman je predsednik Češke od marca 2013. Kot predsednik države ima pretežno reprezentativne naloge.