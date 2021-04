»Končala so se rušitvena dela starega vrtca v Bitnjah in tudi arheološka izkopavanja, tako da se gradnja novega vrtca lahko začne,« je pred kratkim sporočil kranjski župan Matjaž Rakovec. Že lani je MO Kranj za rušitev starega vrtca in postavitev novega dobila gradbeno dovoljenje, rušenja starega objekta pa so se lotili marca. Sledila so arheološka izkopavanja, za katera so imeli predvidene tri tedne, je pred rušenjem povedal direktor izvajalskega podjetja Tipo investicijske gradnje Robert Štrukelj.

Arheološka dela se niso zavlekla »Predvidevamo, da bodo otroci lahko novi vrtec začeli obiskovati letos okoli krompirjevih počitnic,« je takrat napovedal župan Rakovec, a prav izkopavanja so ga najbolj skrbela, saj bi lahko morebitne arheološke najdbe premaknile nadaljevanje del. »To je vedno uganka,« je dejal župan. Vendar pa se, kot zatrjuje župan, po končanih izkopavanjih, ki niso prinesla večjih presenečenj, dela nadaljujejo v skladu z načrti. Izvajalsko podjetje Tipo investicijske gradnje, ki ima po besedah direktorja Štruklja veliko izkušenj tako z gradnjo kot z obnovo vrtčevskih in šolskih objektov, zagotavlja, da gradnjo lahko zaključi v predvidenih osmih mesecih. Pogodbena vrednost del znaša 1,5 milijona evrov z DDV.

Novi vrtec bo zidan, imel bo tudi telovadnico Novi vrtec bo zidan, imel bo pločevinasto streho, velika pridobitev bo telovadnica, imel pa bo še dovolj zelenih površin in 21 parkirnih prostorov. Kot pravi Štrukelj, bo objekt zgrajen po sodobnih standardih za vrtce in s sodobnimi materiali, energetsko pa bo skorajda nepotraten, zaradi česar si je projekt prislužil tudi sofinanciranje Eko sklada. V vrtcu Biba bodo trije oddelki, prostora bo za 66 otrok. Kot je znano, se je prejšnji kranjski župan Boštjan Trilar gradnje vrtca želel lotiti v javno-zasebnem partnerstvu. »Ne vidim, kaj bi pri gradnji vrtca lahko bil zasebni interes, zato smo se odločili, da bo občina vrtec zgradila sama,« je dejal župan Rakovec in opozoril, da so si podobno na občini premislili tudi pri gradnji novih prostorov OŠ Staneta Žagarja. Brez zasebnega partnerja bo občina obnovila tudi nekdanjo gradbeno šolo v centru Kranja, kjer bo dodatne prostore dobila tudi glasbena šola, saj bo po novem tam lahko vadil orkester.