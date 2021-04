Občina Domžale nadaljuje širjenje rekreacijskih površin v svojem okolju. Tako bodo že v poletnih mesecih prišli na svoj račun tudi gorski kolesarji, saj bodo predvidoma že pred poletjem na območju Šumberka začeli umeščati gorskokolesarski poligon. Kot pravijo na občini, brez večjih posegov v prostor. »To je tudi prvi kolesarski poligon za gorske kolesarje v naši občini, kolesarska poligona pa sta tudi na Viru in v Depali vasi,« so nam povedali na občini.

Izkoristili bodo naravne danosti območja

Občina Domžale ima v lasti približno dvajset odstotkov zemljišč na Šumberku. »Poligon bo obsegal tri povezane poti v skupni dolžini 1100 metrov in širine do treh metrov. Vključeval bo vhodno ploščad ter tri ploščadi na samih stezah. Pri izvedbi bomo v čim večji meri izkoristili naravne danosti območja. Poti bodo urejene delno iz naravnih materialov, prisotnih na lokaciji, delno pa z gramoznim agregatom,« so povedali in dodali, da bodo tehnični odseki izdelani iz premostitvenih elementov iz lesa in kamenja. »Vsak kolesar bo lahko izbral pot, ki najbolj ustreza njegovim željam in sposobnostim. Na tak način bomo zmanjšali kolizijo s pohodniki, kar bo pripomoglo tudi k varnosti obiskovalcev zelenih pljuč Domžal. Kolesarjem bo tako omogočeno območje, ki bo namenjeno le kolesarjenju,« so povedali nekaj podrobnosti o gorskokolesarskem poligonu na Šumberku in dodali, da bo poligon upravljal Zavod za šport in rekreacijo Domžale. Dostop do gorskokolesarskega poligona bo mogoč iz Krumperške ulice, ceste proti Kinološkemu društvu. Okvirna vrednost investicije je 50.000 evrov.