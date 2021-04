Napake iz preteklosti se ponavljajo

Ker postaja boj s pandemijo in ekonomsko krizo postopoma bolj učinkovit, se ponovno začenja razprava o tem, kakšna naj bo ekonomska in fiskalna politika na evrskem območju v prihodnjih letih. Nakopičeni fiskalni primanjkljaji in javni dolgovi v času krize predstavljajo resno omejitev za vračanje fiskalne politike v stare tirnice, ki so jih določala evrska in nacionalna fiskalna pravila.