Varovanci Dejana Djuranovića so na enajstih tekmah spomladi dosegli šest zmag, štirikrat remizirali in doživeli le en poraz v Kidričevem. Vrhunec spomladanske serije sta bili zmagi v zgolj šestih dneh proti Mariboru v Ljudskem vrtu s 3:1 za prvenstvene točke in ob Kamniški Bistrici z 2:1 v četrtfinalu slovenskega pokala. Na obeh tekmah so vse gole dosegli v prvem polčasu, ko so bili učinkoviti, kombinatorni, razigrani in všečni, v drugem pa taktično zreli, ko so skušali kontrolirati dogajanje na igrišču.

Največji kapital kluba so igralci iz lastne šole

Po neuspešni in turbulentni lanski sezoni, ko so ostali brez nastopov v evropskem pokalu, kar je bil hud udarec za klubsko blagajno, so skušali stabilizirati ekipo. To jim je uspelo, a jim je težave povzročil covid-19, s katerim so imeli zaradi okužb igralcev in članov strokovnega štaba največ težav med vsemi prvoligaši. »Na nekaterih tekmah smo že bili v rezultatski prednosti in dobro igrali, a se nam ni izšlo. Jeseni smo izgubili točke, ki nam manjkajo, da bi bili zdaj povsem pri vrhu. Po dobrih zimskih pripravah fantje resnično kažejo svojo kakovost in potencial,« pojasni 52-letni trener Dejan Djuranović, ki ga jutri čaka zahteven izziv v Sežani, kjer Domžale v prvi ligi še niso zmagale (en remi in trije porazi). »Zdaj, ko smo v dobri formi, je užitek igrati tekme. Ko smo imeli slabe rezultate, smo strnili vrste in trdo trenirali. V športu so trenutki z uspehi in neuspehi. Ko ti ne gre, moraš biti potrpežljiv,« dodaja izkušeni napadalec Matej Podlogar.

Ob izkušenih igralcih Senijadu Ibričiću, Mateju Podlogarju, Slobodanu Vuku, Damjanu Vukliševiću, Tilnu Klemenčiču, Zeniju Husmaniju (trenutno poškodovan), Ajdinu Mulaliću so v ekipi mlajši igralci (Arnel Jakupović, Sven Šotarič Karić) ter številni mladi upi iz njihove nogometne šole. Izstopajo bočni branilec Andraž Žinič, vezist s potezo več Tamar Svetlin, hitri golgeter Dario Kolobarić, neumorni tekač s pljuči maratonca in predrzni bojevnik na sredini igrišča Benjamin Markuš, nepopustljivi Jošt Urbančič, ki so največji kapital, saj so že zanimivi za druge klube. Nekaj (izstopa Žiga Repas, brat člana Maribora Jana Repasa) se jih še kali v drugoligašu Dobu, kamor so odšli s trenerjem Jernejem Javornikom. Za nameček je Matias Kait končno začel igrati v skladu s slovesom estonskega reprezentanta, potem ko je izgubil mesec dni, ker je na treningu dobil močan udarec z žogo v glavo.