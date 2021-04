Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je v sredo predstavil svoje nove ultralahke prenosnike z operacijskim sistemom windows. V predprodaji sta tudi na evropskih trgih že galaxy book pro, ki se mu cena prične pri 1099 evrih (v Nemčiji), in sto evrov dražji prenosnik galaxy book pro 360 z zaslonom na dotik in 360-stopinjskimi tečaji, ki omogočajo preobrazbo prenosnika za bolj tablično izkušnjo.

Poleg teh je Samsung predstavil še nekoliko cenejše modele galaxy book z zasloni TFT LCD in ločljivostjo 1080p, ki se jim cena prične pri 679 evrih. V to skupino naprav sodi tudi bolj igričarjem prilagojen prenosnik galaxy book odyssey. Kako resno igranje videoiger bo omogočal, še ni povsem jasno, saj bo prvi z grafično kartico nvidia geforce rtx 3050 max-q ali 3050 ti max-q. Premogel bo tudi Intelov procesor 11. generacije. Velika verjetnost je, da bo šlo za bolj vstopni igričarski prenosnik. Prav tako ni znana morebitna evropska cena. V ZDA bo ta znašala 1399 dolarjev, tudi sicer pa bo prenosnik naprodaj od avgusta dalje zgolj na izbranih trgih.

Druga izstopajoča lastnost prenosnikov je njun zaslon AMOLED oziroma super AMOLED (zaslon AMOLED na dotik). Ker gre za tehnologijo zaslonov OLED, pri Samsungu obljubljajo boljše barve od klasičnih zaslonov LCD in manj modre svetlobe. Hkrati pri podjetju trdijo, da bodo zasloni svetlejši od standardnih zaslonov OLED in tudi bolj varčni. To je zelo pomembno, saj so zasloni OLED zelo požrešni, ko gre za električno energijo. Po doslej videnem gre za gloss zaslone, kar žal pomeni tudi nekaj odseva. Dobra svetilnost bo torej ključnega pomena za uporabo zunaj.

Komu sta namenjena?

Osnovna modela prenosnikov poleg standardne povezave wifi premoreta še procesor intel core i5-1135g7, integrirano grafično kartico intel xe, 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Oba modela je mogoče ob višji ceni tudi nadgraditi. Dodatnih 400 evrov na osnovni galaxy book pro denimo prinaša spletno povezavo LTE, procesor intel core i-71165g7, 16 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje. Na nekaterih trgih je dostopen tudi model galaxy book pro 360 s povezljivostjo z omrežji 5G. Galaxy book pro je mogoče nadgraditi še z grafično kartico nvidia mx450 gddr6 2g in 1 TB prostora za shranjevanje.

Obe napravi premoreta thunderbolt 4, vhod USB-C, vhod za slušalke, režo za spominsko kartico microSD. Proja dobita tudi vhod USB-A, večji pro pa še vhod HDMI. Galaxy book 360 namesto dodatnega vhoda USB-A premore dodaten vhod USB-C. Nima pa vhoda HDMI.

Največje vprašanje pri napravah je, komu so namenjene. To bo močno odvisno od trajanja avtonomije baterije, na kar pa bo treba počakati do prvih neodvisnih testov. Če avtonomija ne bo dosegala celega delovnika pri zmerni pisarniški uporabi in brskanju po spletu, bodo naprave najverjetneje koristile predvsem manj zahtevnim uporabnikom, ki bodo z njimi doma ali na poti uživali v gledanju videovsebin in brskanju po spletu. Ob tem se je težko izogniti omembi Appla in njihovega ultralahkega prenosnika macbook air s procesorjem m1, ki iz baterije iztisne več kot 14 ur zmerne uporabe oziroma blizu dveh delovnikov, stane pa sto evrov več od osnovnega galaxyja booka pro.