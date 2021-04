Že tako neverodostojen in kompromitiran politik Zdravko Počivalšek, ki je po nalogu Janeza Janše opravil »umazano delo« govorca na uradni državni proslavi (in vsemu temu je ministriral predsednik države, bedno ga je bilo videti), je ponovno dokazal, da je nična podpora njemu in njegovi stranki popolnoma upravičena.

Kako bi si drugače razlagali njegovo (po nalogu šefa izrečeno) floskulo o enaki krivdi fašizma, nacizma in komunizma za medvojne zločine? Kako razumeti dejstvo, da ni z besedo omenil partizanskega gibanja, ki se je edino borilo proti okupatorju? In ko se za zasluge za osamosvojitev omenja samo manevrsko strukturo, teritorialne obrambe in milice pa kot da sploh ni bilo.

Ko je v delu govora, ki zadeva ta trenutek, sprenevedavo izrazil pričakovanje po soglasju in enotnosti vseh prizadetih (beri: javnosti) pri reševanju gospodarske in zdravstvene krize (tu je »pomotoma« prvič in edinkrat omenil NOB), je namerno pozabil, da sam sodeluje v vladi, ki načrtno ignorira predloge opozicije, da o kakršnem koli sodelovanju civilne družbe in nevtralne stroke sploh ne govorimo.

Simbolično se je, praktično v istem trenutku kot slabo zrežirana proslava z očitnim pečatom Igorja Pirkoviča (vložek z razigrano rokerico je bil žaljiv, popolnoma neprimeren), v Ljubljani zgodil največji upor tej oblasti v tem letu, in to na kulturen in dostojen način, ter napovedal, da ta vlada pač ne more trajati do rednih volitev. Škoda bi bila prevelika.

Je pa Janša spet močno brcnil v temo s tvitom o stotinah obolelih in mrtvih zaradi te manifestacije civilne nepokorščine. Na laž ga je v večernih poročilih postavil eksperiment v Španiji, ko so prišli na dan podatki, da se na poskusno organiziranem koncertu s 5000 udeleženci brez predpisane varnostne razdalje v zaprtem prostoru ni okužilo samo šest ljudi, in še pri teh je vprašljivo, ali so se okužili na dogodku…

Zanimivo bo spremljati prizadevanja vlade, da naprti nove kovidne bolnike vstajnikom. Posebno ker jih bo vedno več do konca pomladi.

Srečo Knafelc, Krvava Peč