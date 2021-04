Osvobodilni fronti so se pridružili resnični domoljubi, razen RKC in tistih, ki so bili pod njenim vplivom. Če je RKC imela pomisleke glede osvobodilne fronte, ker so jo ustanovili komunisti in krščanski socialisti, bi se lahko samostojno organizirala in vodila svoj boj proti okupatorju. Vendar tega ni storila in zato se ve, kdo je kalkuliral in kdo je kaj delal v drugi svetovni vojni. Papež Pij XII. je leta 1941 blagoslovil Hitlerja in Mussolinija, ker sta se borila proti »komunizmu« kot največjemu sovražniku RKC, ki kot sistem ni obstajal nikjer na svetu, ter izdal ukaz RKC, da se okupatorju ne upre. Ta ukaz je RKC v Sloveniji spoštovala in ne samo, da se ni uprla, celo organizirala je domobransko vojsko, ki jo je Hitler oblekel in oborožil, Rožman in Rupnik pa sta poskrbela, da so prisegli Hitlerju ter se v SS-enotah borili proti NOB. Če nekaterim peša spomin, naj si pogledajo fotografijo tega sramotnega dejanja.

Da bi RKC upravičila kolaboracijo in omalovaževala NOB, si je izmislila revolucijo, protirevolucijo, državljansko vojno in tako dalje. V ta namen so izšolali teologe, ki nam zdaj kot kvazizgodovinarji (Dežman, Možina) vsakodnevno servirajo laži. V nadaljevanju bom omenil dva primera, ki nam pokažeta, da se RKC in skrajna desnica nista odrekli kleronacizmu iz druge svetovne vojne. Ni dolgo tega, ko je v časopisu Dnevnik Stanislav Zore poleg drugega napisal, da so partizani imeli napačno vodstvo, ki jih je učilo, kako se mori poštene ljudi. Janez Janša pa je v državnem zboru povedal, da trenutno zasedajo v neposredni bližini grobnice množičnih morilcev. Zoretu in Janši sporočam, da so partizani ohranili čast slovenskega naroda v drugi svetovni vojni, a domobranci so ga izdali. Partizani so narodni junaki, ki so svoja življenja dali za domovino in do takih ljudi bi morala imeti država spoštljiv odnos in kritičnega do tistih, ki so svojo domovino izdali. Pri nas pa smo priča ravno nasprotnemu. Izdajalci se vedejo kot zmagovalci in tisti, ki so to dejansko bili, tega ne upajo več povedati na glas. Okupatorji in izdajalci se po svojih dejanjih ne razlikujejo, bistvena razlika je v tem, da so slednji Slovenci; to je največja sramota in tako sramoto je težko priznati.

Osebno menim, da je RKC zagotovo pobudnik izjave o spravi in da trenutno izkorišča politično situacijo, ki jo kreira Janez Janša. Drug drugemu stojijo ob strani. Po osamosvojitvi je RKC mastno obogatela, preostalim državljanom pa so ostale obljube o nekakšni drugi Švici. RKC se čedalje bolj vpleta v delovanje naše družbe, v državne institucije, politiko, medije, izsilila je vatikanski sporazum in se na sploh vede kot oblastnik. Še čakam dan, ko bomo imeli izjavo, ki bo odpravila vse izmišljotine o NOB, ji nujno vrnila legitimnost, izdajalce pa postavila pred laž in zgodovinska dejstva.

Borislav Kukić, Radovljica