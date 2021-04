Kot pogosto izpostavljamo, je slovenska milica mejno kontrolo na novi državni meji s Hrvaško začela izvajati 25. junija 1991 ob 20. uri na osmih mejnih kontrolnih točkah. Tam je vzpostavila slovensko mejno zakonodajo in opremila kontrolne točke s slovenskimi simboli ter de facto začela s popolno kontrolo slovenskega ozemlja. Naslednji dan, 26. junija, in nato še 27. junija je vojaška agresija Jugoslovanske ljudske armade (JLA), zvezne milice in zvezne carine razkrila, da razpadajoča Socialistična federativna republika Jugoslavija želi z agresijo zasesti slovensko državno mejo s sosednjimi državami, ne glede na človeške žrtve in škodo, ki so jo pri tem tudi povzročili. V bojih za slovenske meje je na strani slovenske milice in teritorialne obrambe padlo veliko žrtev, bilo je tudi več civilnih žrtev, smrti ljudi, ki so se znašli na kraju vojnih spopadov z agresorji, žrtve pa so bile tudi na strani JLA.

Zadnji ukrepi slovenske vlade preko ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo zapirajo slovensko državno mejo brez ustreznega razmisleka in empatije do novejše slovenske zgodovine. Poleg tega so bile izjave notranjega ministra, da »lahko prestopate državno mejo, če plačate 400 evrov«, povsem neprimerne in ponižujoče za vsakega državljana. Torej je virus covida-19 povsem nenevaren, če plačaš, če daš denar v državno blagajno? V dnevnem časopisju lahko zaradi novosprejetih covidnih ukrepov beremo naslove, kot sta Popoln nered in kaos na slovenskih mejah ter Zapleti in zmeda na meji, kar se v 30-letni zgodovini nove slovenske države še ni zgodilo, kljub težkim vojnim dogodkom leta 1991.

Samo v letu 1992, ko so se vojni dogodki nadaljevali v naši južni sosedi ter Bosni in Hercegovini (BiH), je v Slovenijo čez mejne prehode in tako imenovano zeleno mejo vstopilo več kot 70.000 vojnih beguncev, mnogi med njimi brez vseh dokumentov za prestop, čez preostale meje s sosednjimi državami pa je vstopilo in izstopilo 142 milijonov potnikov. Vojne razmere so bile na slovenski južni meji tako problematične, da bi verjetno današnjim odločevalcem takoj narekovale zaprtje te meje, vendar se v vojnih časih 1991/92 to ni zgodilo. Vzpostavljen je bil projekt »Južna meja« s povsem usmerjenim policijskim delom z občani, živečimi na južni meji, kjer smo uporabili vse policijske resurse – vključno z upokojenimi delavci milice in rezervno milico – ki so se na poziv takoj brez pomisleka odzvali. Občanom, živečim ob južni meji, je bilo tudi omogočeno, da so napeljali nove telefonske linije in zgradili dodatno cestno infrastrukturo. Tako so skupaj z milico lahko obvladovali vse varnostno relevantne okoliščine in bili seznanjeni s podatki za varnost obmejnega območja Slovenije, ki je mejilo na območje podaljšanega vojnega stanja v sosednji Hrvaški in BiH.