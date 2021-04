Nekateri dobro obveščeni viri pravijo, da ima Barcelona celo več kot milijardo evrov izgube. Kam so nakazovali denar, ko so imeli dobiček, pa ne ve nihče. Ali so sploh kdaj imeli dobiček, ali se je ves denar izgubljal med različnimi posredniki, ko so vsako leto kupovali na desetine igralcev po desetmilijonskih cenah? Je pa prav neverjetno, da so klubi, ki bi zato, da bi vsi gledali le njih, najraje ukinili vse preostale klube na svetu, še vedno najvrednejši na svetu. Podatki, ki jih danes objavljamo, so aprilski, povzeti po ameriški finančni reviji Forbes. Pomagali smo si tudi s številkami s spletnega transfermarkt, ki beleži vrednosti največjega bogastva klubov – nogometašev. Ob imenu kluba je navedena njegova vrednost v milijardah evrov. Da bodo vrednosti bolj plastične, naj omenimo, da letni proračun Republike Slovenije za leto 2021 znaša okoli 11 milijard evrov.

Barcelona: 3,94 milijarde evrov Katalonci zadnje čase ne beležijo tako velikih uspehov kot v preteklosti. Strokovnjaki so prepričani, da so slabo gradili moštvo, potem ko so začeli odhajati najboljši, recimo Xavi, Villa in Iniesta. Tudi manj poučenim je jasno, da gre vse bolj za moštvo, ki ima zgolj enega nogometaša: Lionela Messija. Sam seveda ne more premagovati konkurence. Kakorkoli, Barcelona, ki je bila znana po svoji mladinski šoli, iz katere so igralce črpali poceni ali kar zastonj, zdaj kupuje drago in po vsem svetu. Zakaj? To verjetno vedo tisti, ki pobirajo provizije. Predsednika kluba izbirajo navijači oziroma njihove skupine in zdaj, po tistem, ko naj bi prejšnji predsednik zavozil in so dolžni več kot milijardo evrov, je marca spet postal predsednik Joan Laporta, ki je na tem mestu zelo uspešno deloval že med leti 2003 in 2010. Kljub visoki vrednosti kluba, ki ga seveda ne morejo kar prodati, bodo morali stisniti pas, manj kupovati in več prodajati. In koliko so vredni njihovi nogometaši? Premalo, zgolj 823 milijonov evrov je vreden Messi, de Jong in Fati 80 ter Stegen 75 milijonov evrov.

Real Madrid: 3,93 milijarde evrov Nobenega dvoma ni, da je predsednik Reala Florentino Perez prvi človek projekta superliga, in čeprav Realu voda menda ne teče tako nerodno v grlo kot Barceloni, je jasno, da se bodo morali lotiti prevetritve moštva in tudi koncepta kluba. Real naj bi imel okoli 900 milijonov evrov dolga; Perez pravi, da je tako zato, ker mladih nogomet ne zanima več. No ja, morda bi za predsednika Reala morali izvoliti nekoga mlajšega. Ekipa Reala je vredna 745 milijonov evrov, najdražje bi lahko prodali vratarja Courtoisa – za 75 milijonov evrov.

Bayern München: 3,48 milijarde evrov Tudi pri Bavarcih imajo klub v rokah navijači oziroma njihovi zastopniki, a Bayern nima težav. Strokovnjaki pravijo, da zato, ker na trgu nikoli ne kupujejo najdražjih nogometašev. Največ jih kupijo kar na nemškem trgu, velikokrat se odločijo za cenejše mlade igralce, ki jim cena raste. Dvajsetletnega kanadskega mojstra Alphonsa Daviesa so kupili za deset milijonov, danes je vreden 75 milijonov evrov. Pred petimi leti so recimo Joshuo Kimmicha kupili za osem milijonov, zdaj je vreden 90 milijonov evrov. Ceno 70 milijonov ima še en nemški igralec: Leon Goretska.

Manchester United: 3,47 milijarde evrov V nogometnem klubu Manchester United ima glavno vlogo bogata ameriška družina Glazer. Lastništvo so pridobivali v zadnjih 10, 15 letih in treba je reči, da ne ravno ob velikem navdušenju navijačev. Pravijo, da naj bi imeli tudi pri ManU velike težave z dolgovi, dolgovali naj bi okoli 520 milijonov evrov. In kaj lahko ponudijo morebitnim kupcem? Njihovo moštvo je vredno več kot dolgovi – 718 milijonov evrov: Portugalec Bruno Fernandes 90, domači zvezdnik Marcus Rashford 85 in Francoz Paul Pogba 60 milijonov evrov.

Liverpool: 3,39 milijarde evrov Moštvo rdečih iz mesta ob Merseyju je vredno več kot milijardo evrov, a jim letos, kljub vložkom v igralski kader, ne uspeva na nobenem tekmovanju. Mogoče so se utrudili ob uspehih v prejšnjih sezonah. Lastniki Liverpoola so Američani Fenway Sports Group, ki med drugim vlagajo tudi v baseball in avtomobilistične dirke. Liverpool menda ni v dolgovih, čeprav jih je korona dobro oropala, čakajo pa tudi 40 milijonov evrov, ki jim jih Barcelona dolguje za Coutinha. Njihov najdražji nogometaš je Mohamed Salah, ki vas bo stal 110 milijonov evrov.

Manchester City: 3,31 milijarde evrov Največji lastnik modro-belih iz Manchestra prihaja iz Združenih arabskih emiratov. To je šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, ki ima tudi nekaj ministrskih funkcij v vladi svoje države. Arabski milijarder se lahko pohvali – in gotovo se rad pohvali – da ima najdražjo nogometno ekipo na svetu, ki jo transfermarkt ceni na več kot milijardo in 30 milijonov evrov. Klub ima zaradi korone velike težave, a zgolj okoli 50 milijonov evrov dolga. In koliko so vredni igralci? Kevin De Bruyne 100, Raheem Sterling 100 in Bernardo Silva 70 milijonov evrov.

Chelsea: 2,65 milijarde evrov Lastnik londonskega kluba je ruski milijarder Roman Abramovič. Tudi londonske modre je koronakriza udarila po žepu, a trenutno poročajo, da ima klub zgolj okoli 20 milijonov evrov dolgov, kar lahko pokrijejo s prodajo enega samega igralca. Je pa res, da je Abramovič že pred časom izjavil, da izgube kluba marsikdaj pokrije kar s svojim denarjem. In če Forbes meni, da je Chelsea vreden 2,65 milijarde evrov, vam lahko zaupamo, da je njihovo aktualno moštvo vredno 780 milijonov evrov. Najdražja sta Nemca Kai Havertz in Timo Werner: prvi stane 70, drugi 65 milijonov evrov.

Arsenal: 2,31 milijarde evrov Londonski rdeče-beli v zadnjih letih ne dosegajo praktično nobenih pomembnejših uspehov, ocenjena vrednost kluba pa je vseeno astronomska. In očitno se ameriškemu lastniku Stanleyju Kroenkeju (ob Arsenalu ima v rokah še nekaj ameriških profesionalnih športnih klubov, tudi Denver Nuggets, in vinsko klet Screaming Eagle) posel izplača. Angleški klub je v zadnjih letih pridelal okoli 77 milijonov evrov dolga, ima pa tudi vse cenejše moštvo: Bukayo Saka stane 60, Thomas Partey 45 in Martin Ødegaard okoli 40 milijonov evrov.

Paris Saint-Germain (PSG): 2,07 milijarde evrov Qatar Sports Investments oziroma katarski poslovnež in velik športni navdušenec Nasser Al Khelaifi je lastnik najboljšega francoskega kluba, ki ga Forbes ne uvršča ravno na vrh najvrednejših nogometnih kolektivov. Po drugi strani ima v svojih vrstah tako drage nogometaše, da bi ob njihovi prodaji lahko hitro pokril še tako velike dolgove: Kylian Mbappé je vreden 160 milijonov evrov, Neymar 110, Marquinhos 70 in Marco Verratti 60 milijonov evrov. To je portfelj, ki si ga ne more privoščiti noben drug klub na svetu. V zadnjem obdobju so padli tudi prihodki PSG-ja.